РФ атакувала балістикою Чорноморськ: Зеленський підтвердив удар по цивільному судну (фото, відео)

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни під час атаки на Одеську область 12 грудня пошкодили цивільне судно в Чорноморську. В ДСНС показали фото та відео ліквідації масштабної пожежі на кораблі.

Про наслідки обстрілу Одещини президент повідомив увечері 12 грудня у своєму Telegram-каналі. Він пригадав, що свого часу обговорював ситуацію в Одесі з президентом США Дональдом Трампом.

Також Зеленський зазначив, що в ніч на 12 грудня РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської області.

"Сьогоднішній російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав і не міг мати жодного воєнного сенсу. Було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ", — повідомив президент.

Зеленський зауважив, що удар по Одещині свідчить про те, що Росія не сприймає серйозно дипломатичні зусилля та мирні пропозиції, а натомість продовжують знищувати в Україні нормальне життя.

"Важливо, щоб у таких умовах у світу залишались правильні орієнтири: хто затягує цю війну і хто намагається її закінчити миром, хто використовує балістику проти цивільного життя і хто завдає ударів саме по таких цілях, які впливають на російську машину війни", — сказав український лідер.

Турецьке медіа HaberDenizde опублікувало заяву оператора судна Cenk Denizcilik, у якій ідеться, що судно M/V CENK T, що здійснює вантажні перевезення між Карасу та Одесою, зазнало обстрілу балістичними ракетами невдовзі після швартування в порту Чорноморська. Після удару на борту зайнялася пожежа, на момент публікації новини інформації про постраждалих немає.

Обстріл Одещини: що відомо

В Одесі пролунали потужні вибухи вдень 12 грудня, Повітряні сили Збройних сил України перед тим попереджали про балістичну загрозу з півдня. Місцеві медіа писали про дим у місті після атаки.

Видання "Думська" писало, що внаслідок ракетного удару по Одесі в порту загорілося турецьке судно. На фотографіях можна було побачити на борту судна назву компанії Cenk Roro.