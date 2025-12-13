Удар по танкеру в Чорноморську: Туреччина вимагає зупинити війну у Чорному морі, — МЗС

Міністерство закордонних справ Туреччини виступило із закликом до негайного припинення війни між Росією та Україною після російської ракетної атаки 12 грудня на судно турецької компанії в українському порту Чорноморськ, Одеської області.

Турецькі дипломати зазначили, що удар по порту Чорноморськ у п'ятницю підтверджує раніше озвучені побоювання щодо поширення війни на акваторію Чорного моря і загрози свободі та безпеці судноплавства в регіоні. Відповідну заяву опубліковано на сайті МЗС Туреччини.

За даними відомства, екіпаж судна і водії вантажівок евакуюються, при цьому громадяни Туреччини внаслідок атаки не постраждали.

"З цієї нагоди ми вкотре наголошуємо на важливості негайного припинення війни між Росією та Україною і нагадуємо їм про необхідність укладення домовленостей щодо запобігання ескалації в Чорному морі, включно з нападами, спрямованими на безпеку судноплавства та енергетичну і портову інфраструктуру обох сторін", — ідеться в повідомленні.

Відео дня

Як повідомлялося раніше, внаслідок ракетної атаки російських військ у порту Чорноморська спалахнула пожежа на цивільному судні. Попередньо — одна людина дістала поранення. За інформацією турецьких джерел, під удар потрапив контейнеровоз, що належить турецькій компанії Cenk RoRo. Повідомляється, що судно могло перевозити генератори.

Ескалація в Чорному морі

Нагадаємо, наприкінці листопада українські спецслужби провели в Чорному морі серію успішних атак на танкери, що належали до так званого "тіньового флоту" Росії. Під удар потрапили два судна — KAIROS (IMO 9236004) і VIRAT (IMO 9832559), що перебувають під санкціями США, ЄС і Великої Британії.

2 грудня Туреччина заявила про атаку на танкер Midvolga 2, що перевозив російську нафту. За словами турецьких чиновників, танкер могли атакувати морські дрони.

У зв'язку з цим російський президент Володимир Путін заявив, що його армія у відповідь може відрізати Україну від Чорного моря. Однак військові експерти висловили сумніви щодо можливостей російського флоту в Чорному морі, а найбільш боєздатні кораблі РФ тримає в Новоросійську і Севастополі.