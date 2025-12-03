Путин пригрозил отрезать Украину от Черного моря: капитан ВМС объяснил, возможно ли это

Президент РФ Владимир Путин после атак по танкерам заявил, что его армия в ответ может отрезать Украину от Черного моря. Капитан запаса ВМС Андрей Рыженко отметил, что россияне пока не способны это сделать.

Способность оккупантов отрезать Украину от черноморского побережья в ответ на удары по танкерам капитан 1 ранга запаса Военно-морских сил Украины, стратегический эксперт Sonata Андрей Рыженко оценил в интервью "24 каналу" 3 декабря. По его словам, на самом деле россияне не могут этого сделать ни с суши, ни с моря.

"У него просто нет какого-либо другого выбора, из-за этого такая реакция. Действительно отрезать Украину от Черного моря у него сейчас возможности абсолютно нет", — сказал Рыженко.

Эксперт пояснил, что свои наиболее боеспособные корабли Россия держит в Новороссийске и Севастополе, и с начала войны они потеряли треть боевого ядра флота.

Відео дня

"Где-то с апреля 2024 года количество уничтоженных кораблей России не увеличивается, но это только потому, что эти корабли в основном находятся в пунктах базирования под очень плотной защитой. Если какая-то работа, какие-то операции будут активизироваться, они станут идеальными целями для наших дронов, которые сейчас уже овладели мастерством тактики морского боя в этой зоне", — отметил капитан запаса.

По его словам, если россияне попытаются высадить десант в районе Одессы, они будут уничтожены в северо-западной части Черного моря украинскими военными.

"Ничего им там не поможет", — сказал Рыженко.

Андрей Рыженко прокомментировал угрозы Владимира Путина отрезать Украину от Черного моря. На видео с 3:00.

Относительно ударов по танкерам Андрей Рыженко отметил, что Украина возлагает много надежд на санкционную политику против судов, действующих в интересах РФ, однако любые операции, в частности атаки, должны иметь юридическую и международно-правовую поддержку, над чем Киеву еще предстоит поработать.

Что известно об ударах по танкерам РФ

29 ноября СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины писали, что танкеры "теневого флота" РФ Kairos и Virat неподалеку от Турции подверглись атаке украинских морских дронов.

2 декабря Турция заявила об атаке на танкер Midvolga 2, перевозивший российскую нефть. По словам турецких чиновников, танкер могли атаковать морские дроны. Украинское командование на момент публикации новости не давало комментариев по инциденту.

Владимир Путин перед встречей с американской делегацией в Москве 2 декабря угрожал расширить удары по украинским портам в случае, если атаки на танкеры в Черном море будут продолжаться. Он также заявил, что РФ рассмотрит "принятие ответных мер в отношении судов стран, которые помогают Украине".