Путін пригрозив відрізати Україну від Чорного моря: капітан ВМС пояснив, чи це можливо

Президент РФ Володимир Путін після атак по танкерах заявив, що його армія у відповідь може відрізати Україну від Чорного моря. Капітан запасу ВМС Андрій Риженко зазначив, що росіяни наразі не здатні це зробити.

Спроможність окупантів відрізати Україну від чорноморського узбережжя у відповідь на удари по танкерах капітан 1 рангу запасу Військово-морських сил України, стратегічний експерт Sonata Андрій Риженко оцінив в інтерв'ю "24 каналу" 3 грудня. За його словами, насправді росіяни не можуть цього зробити ані з суходолу, ані з моря.

"У нього просто немає будь-якого іншого вибору, через це така реакція. Дійсно відрізати Україну від Чорного моря у нього зараз можливості абсолютно немає", — сказав Риженко.

Експерт пояснив, що свої найбільш боєздатні кораблі Росія тримає в Новоросійську та Севастополі, та з початку війни вони втратили третину бойового ядра флоту.

Відео дня

"Десь від квітня 2024 року кількість знищених кораблів Росії не збільшується, але це тільки тому, що ці кораблі переважно перебувають в пунктах базування під дуже щільним захистом. Якщо якась робота, якісь операції будуть активізуватися, вони стануть ідеальними цілями для наших дронів, які зараз уже опанували майстерність тактики морського бою в цій зоні", — зазначив капітан запасу.

За його словами, якщо росіяни спробують висадити десант в районі Одеси, вони будуть знищені в північно-західній частині Чорного моря українськими військовими.

"Нічого їм там не допоможе", — сказав Риженко.

Андрій Риженко прокоментував погрози Володимира Путіна відрізати Україну від Чорного моря. На відео з 3:00.

Щодо ударів по танкерах Андрій Риженко зауважив, що Україна покладає багато сподівань на санкційну політику проти суден, що діють в інтересах РФ, проте будь-які операції, зокрема атаки, повинні мати юридичну та міжнародно-правову підтримку, над чим Києву ще належить попрацювати.

Що відомо про удари по танкерах РФ

29 листопада ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України писали, що танкери "тіньового флоту" РФ Kairos та Virat неподалік Туреччини зазнали атаки українських морських дронів.

2 грудня Туреччина заявила про атаку на танкер Midvolga 2, що перевозив російську нафту. За словами турецьких чиновників, танкер могли атакувати морські дрони. Українське командування на момент публікації новини не давало коментарів щодо інциденту.

Володимир Путін перед зустріччю з американською делегацією в Москві 2 грудня погрожував розширити удари по українських портах у випадку, якщо атаки на танкери в Чорному морі триватимуть. Він також заявив, що РФ розгляне "вжиття відповідних заходів щодо суден країн, які допомагають Україні".