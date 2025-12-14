Удар ЗС РФ по турецькому судну біля Одеси: стало відомо, що перевозив корабель (відео)

Атакований Росією турецький корабель був завантажений свіжими овочами. На поромі перевозили фури з помідорами.

У п'ятницю 12 грудня росіяни завдали удару по судну турецької поромної компанії Cenk Shipping RoRo, яке транспортувало свіжі овочі та фрукти. Відповідне відео розповсюджується у соцмережах.

На відео помітно, що у трюмі порома, який суттєво постраждав від удару та пожежі, стояли декілька вантажівок, у яких знаходилися тонни свіжих помідорів.

Під час атаки судно під назвою M/V CENK T було пришвартоване у порту Чорноморська Одеської області.

Нагадаємо, 12 грудня російські окупанти, якраз під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна та його турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, завдали ракетного удару по Одеській області, зокрема під атакою був порт Чорноморська. На місці удару горіло турецьке судно M/V CENK T компанії Cenk Shipping RoRo.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що удар по іноземному цивільному судну не мав жодного воєнного сенсу. Глава держави зауважив, що удар по Одещині свідчить, що Росія не сприймає серйозно дипломатичні зусилля та мирні пропозиції, а натомість продовжують знищувати в Україні нормальне життя.

Після чого Міністерство закордонних справ Туреччини виступило із закликом до негайного припинення війни між Росією та Україною. Анкара нагадала про необхідність укладення домовленостей щодо запобігання ескалації в Чорному морі, включно з нападами, спрямованими на безпеку судноплавства та енергетичну і портову інфраструктуру.