РФ нанесла второй подряд массированный удар по Одесской области: что пострадало, – ОВА

В ночь на 14 декабря Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по Одесской области, повредив объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры. Критическая инфраструктура региона временно работает на генераторах.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, российские войска атаковали территорию области ударными беспилотниками. В результате обстрела зафиксированы повреждения сразу нескольких объектов инфраструктуры.

При этом информации о пострадавших по состоянию на утро не поступало. На местах работают спасатели, коммунальные службы и правоохранительные органы, а для помощи жителям развернуты пункты несокрушимости.

"Делается все возможное для скорейшей ликвидации последствий очередной атаки. Спасатели и коммунальные службы задействованы в полном объеме, правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против мирного населения" — написал Кипер в соцсетях.

Атака на Одесскую область: что известно

Местные паблики пишут, что из-за прилетов по объектам энергетики сотни тысяч абонентов в регионе остались без электричества. А в самой Одессе остановился весь электротранспорт.

Предположительные маршруты российский ударных БПЛА

Напомним, во время массированной атаки на Одессу в ночь на 13 декабря российские войска также нанесли удары по энергетической и гражданской критической инфраструктуре города. По данным Одесской областной государственной администрации и городской военной администрации, та атака стала одной из самых мощных за последнее время.

В результате обстрелов были повреждены объекты энергетики, промышленной и гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары. Из-за масштабных отключений электроэнергии в большей части Одессы исчезли тепло- и водоснабжение, в ряде районов области фиксировались перебои со светом.

Городские больницы были переведены на резервные источники питания, обеспечены запасами воды и топлива. Бюветы работали от генераторов, для жителей организовали подвоз технической воды.