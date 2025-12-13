В Одессе прогремела серия взрывов: россияне атаковали город "Шахедами", что известно

Поздно вечером 12 декабря и после полуночи в Одессе и районе прозвучала серия взрывов: россияне направили на регион ударные беспилотники типа "Шахед". В сети сообщают о пожаре в результате атаки.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена еще около 23:30 часов. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Воздушные силы Украины предупредили о движении нескольких групп "Шахедов" с северного направления курсом на Одессу. Через несколько минут в городе прогремел взрыв, сообщило "Суспільне".

В течение следующих получаса в Одессе повторно раздавались взрывы, сообщали местные каналы, а также информировало "Суспільне".

Мониторинговые каналы отметили, что под атакой оказался пригород Одессы. Также, по данным мониторинговых каналов, под ударом оказалось село Усатово, расположенное в Одесском районе. Предварительно, враг атаковали объекты энергетической инфраструктуры, пишут в пабликах.

Одесские паблики сообщили, что на месте российской атаки поднялся пожар. Однако официальной информации на момент публикации не поступало.

Через несколько минут после отбоя воздушной тревоги в Одесской области снова прозвучали сирены. В Воздушных силах предупредили о ракетной угрозе для региона и ряда областей.

Напомним, 12 декабря россияне атаковали баллистикой Черноморск в Одесской области: Владимир Зеленский подтвердил удар по гражданскому судну.

По данным одесского издания "Думская", в результате атаки на Черноморск 12 декабря вспыхнуло турецкое судно.