В Одесі пролунала серія вибухів: росіяни атакували місто "Шахедами", що відомо
Пізно ввечері 12 грудня та після опівночі в Одесі та районі пролунала серія вибухів: росіяни спрямували на регіон ударні безпілотники типу "Шахед". У мережі повідомляють про пожежу внаслідок атаки.
Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено ще близько 23:30 години. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Повітряні сили України попередили про рух кількох груп "Шахедів" з північного напрямку курсом на Одесу. Через кілька хвилин у місті прогримів вибух, повідомило "Суспільне".
Упродовж наступних пів години в Одесі повторно лунали вибухи, повідомляли місцеві канали, а також інформувало "Суспільне".
Моніторингові канали зазначили, що під атакою опинилося передмістя Одеси. Також, за даними моніторингових каналів, під ударом опинилося село Усатове, розташоване в Одеському районі. Попередньо, ворог атакували об'єкти енергетичної інфраструктури, пишуть у пабліках.
Одеські пабліки повідомили, що на місці російської атаки здійнялася пожежа. Однак офіційної інформації на момент публікації не надходило.
Через кілька хвилин після відбою повітряної тривоги на Одещині знову пролунали сирени. У Повітряних силах попередили про ракетну загрозу для регіону та низки областей.
Нагадаємо, 12 грудня росіяни атакували балістикою Чорноморськ в Одеській області: Володимир Зеленський підтвердив удар по цивільному судну.
За даними одеського видання "Думская", внаслідок атаки на Чорноморськ 12 грудня спалахнуло турецьке судно.