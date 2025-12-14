РФ завдала другого поспіль масованого удару по Одеській області: що постраждало, — ОВА

У ніч на 14 грудня Збройні сили Російської Федерації завдали масованого удару по Одеській області, пошкодивши об'єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Критична інфраструктура регіону тимчасово працює на генераторах.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, російські війська атакували територію області ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження одразу кількох об'єктів інфраструктури.

Водночас інформації про постраждалих станом на ранок не надходило. На місцях працюють рятувальники, комунальні служби та правоохоронні органи, а для допомоги жителям розгорнуто пункти незламності.

"Робиться все можливе для якнайшвидшої ліквідації наслідків чергової атаки. Рятувальники та комунальні служби залучені в повному обсязі, правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення", — написав Кіпер у соцмережах.

Атака на Одещину: що відомо

Місцеві пабліки пишуть, що через прильоти по об'єктах енергетики сотні тисяч абонентів у регіоні залишилися без електрики. А в самій Одесі зупинився весь електротранспорт.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Одесу в ніч на 13 грудня російські війська також завдали ударів по енергетичній та цивільній критичній інфраструктурі міста. За даними Одеської обласної державної адміністрації та міської військової адміністрації, та атака стала однією з найпотужніших за останній час.

Унаслідок обстрілів було пошкоджено об'єкти енергетики, промислової та цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі. Через масштабні відключення електроенергії в більшій частині Одеси зникли тепло- і водопостачання, у низці районів області фіксувалися перебої зі світлом.

Міські лікарні було переведено на резервні джерела живлення, забезпечено запасами води та палива. Бювети працювали від генераторів, для жителів організували підвезення технічної води.