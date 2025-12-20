"Знайдуть іншу кандидатуру": Зеленський планує замінити відповідального за ППО Одещини

Володимир Зеленський збирається замінити людей, які керують захистом Одеської області. Зокрема, своєї посади може позбутися командувач ПвК "Південь".

Президент України Володимир Зеленський може замінити командувача Повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка, який відповідальний за протиповітряну оборону Одеської області. Про це, як повідомляє "Укрінформ", глава держави зазначив під час спілкування з представниками медіа.

Коментуючи ситуацію, яка склалася в регіоні, Зеленський наголосив, що з людьми, які відповідають за ППО Одещини, наразі розбираються.

Важливо

Міст в Маяках та Затоці: навіщо ЗС РФ масово бомбардують один район Одеської області (карта, відео)

Питання можливих кадрових рішень обговорюватиметься з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Зеленський сподівається, що окрім протиповітряної оборони посилять й її командування.

Відео дня

"Я сьогодні проговорив це питання щодо заміни командувача ПвК "Південь" Карпенко, я думаю, знайдуть іншу кандидатуру", — цитує Зеленського "Інтерфакс-Україна".

Глава держави наголосив, що на загрози треба реагувати вчасно та швидко, максимально захищаючи людей.

Що відомо про Дмитра Карпенка

Дмитро Карпенко Фото: соцмережi

Генерал-майор Повітряних сил Збройних сил України Дмитро Карпенко з 2012 по 2018 рік проходив службу на посаді начальника зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України.

У 2018 році був призначений начальником штабу – першим заступником командира повітряного командування "Захід".

У 2022 році призначений на посаду командувача повітряного командування "Південь".

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та орденом Данила Галицького.

Нагадаємо, увечері 17 грудня росіяни запустили ударні безпілотники по Одеській області. Під атакою опинилася цивільна інфраструктура регіону.

19 грудня росіяни знову атакували інфраструктуру Одещини, через що загинули семеро людей та багато отримали поранення.