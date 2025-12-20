"Найдут другую кандидатуру": Зеленский планирует заменить ответственного за ПВО Одесской области

Владимир Зеленский собирается заменить людей, которые руководят защитой Одесской области. В частности, своей должности может лишиться командующий ВзК "Юг".

Президент Украины Владимир Зеленский может заменить командующего Воздушного командования "Юг" Дмитрия Карпенко, который ответственен за противовоздушную оборону Одесской области. Об этом, как сообщает "Укринформ", глава государства отметил во время общения с представителями медиа.

Комментируя ситуацию, которая сложилась в регионе, Зеленский отметил, что с людьми, которые отвечают за ПВО Одесской области, сейчас разбираются.

Важно

Мост в Маяках и Затоке: зачем ВС РФ массово бомбардируют один район Одесской области (карта, видео)

Вопрос возможных кадровых решений будет обсуждаться с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Зеленский надеется, что кроме противовоздушной обороны усилят и ее командование.

Відео дня

"Я сегодня проговорил этот вопрос относительно замены командующего ЮК "Юг" Карпенко, я думаю, найдут другую кандидатуру", — цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".

Глава государства подчеркнул, что на угрозы надо реагировать вовремя и быстро, максимально защищая людей.

Что известно о Дмитрии Карпенко

Дмитрий Карпенко Фото: соцсети

Генерал-майор Воздушных сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Карпенко с 2012 по 2018 год проходил службу в должности начальника зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В 2018 году был назначен начальником штаба — первым заместителем командира воздушного командования "Запад".

В 2022 году назначен на должность командующего воздушного командования "Юг".

Награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, орденом Богдана Хмельницкого III степени и орденом Даниила Галицкого.

Напомним, вечером 17 декабря россияне запустили ударные беспилотники по Одесской области. Под атакой оказалась гражданская инфраструктура региона.

19 декабря россияне снова атаковали инфраструктуру Одесской области, из-за чего погибли семь человек, а многие получили ранения.