Моніторингові канали прогнозують масований обстріл України: "Противник готувався тривалий час"

Моніторингові канали повідомляють про ознаки підготовки РФ до масштабного ракетно-дронового удару по території України в ніч на 23 грудня. За наявними сигналами, противник накопичив значну кількість засобів ураження, а ймовірними цілями можуть стати об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як повідомляє моніторинговий канал Monitor, зафіксовано комунікацію між пунктами управління стратегічної авіації Російської Федерації. У каналі зазначають, що такі дії можуть свідчити про завершення тривалої підготовки до ракетно-дронового удару. За оцінками аналітиків, основний акцент атаки може бути зроблений на об’єктах енергетичної інфраструктури України. У повідомленнях також наголошується, що противник накопичив велику кількість засобів ураження.

"Очікуємо на нанесення ракетно-дронового удару по території країни. Противник готувався тривалий час, основними обʼєктами атаки стане енергетична інфраструктура. Підзарядіться, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги впродовж ночі. Засобів для ураження накопичили вкрай багато", — йдеться в дописі.

Відео дня

Водночас моніторинговий канал "ППО Радар" інформує про наявність загрози можливого вильоту російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3 у нічний час.

Окрім цього, за даними моніторингових ресурсів, у повітряному просторі України вже перебувають ударні безпілотні літальні апарати. Також повідомляється про додаткові пуски дронів типу "Shahed" з кількох напрямів.

Станом на 22:50 повітряна тривога в Україні триває. Моніторингові канали повідомляють про значні пуски ударних БпЛА з північного, східного та південного напрямків, а також про активність на пускових майданчиках.

Карта повітряної тривоги ввечері 22 грудня о 22:50 Фото: Telegram

Зокрема, о 21:31 від Повітряних сил України надходила інформація про ворожий БПЛА на північному заході Чернігівської області, який рухався у напрямку Київщини. Пізніше, близько 22:06, з’явилися повідомлення про безпілотник, що прямував у бік Затоки з акваторії Чорного моря.

Вже після 22:40 стало відомо про рух ворожих БпЛА через н.п. Маяки вектором руху на Одесу, а також на Житомир з півночі.

Нагадаємо, що, на думку президента України Володимира Зеленського, ЗС РФ планують завдати масований удар по Україні незадовго до українського Різдва.

Також Фокус писав, що російські війська продовжують обстріли південних районів Одещини, зокрема в напрямку Бессарабії, намагаючись ускладнити критично важливу логістику України.