Росія б'є по Україні ракетами: "Калібри" та "Кинджали" летять з Чорного і Каспійського морів, деталі

Під ранок 23 грудня російські крилаті ракети, які випустила стратегічна авіація РФ, увійшли до повітряного простору України, загрожуючи усім областям.

Крім того, відбулись пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря, повідомили моніторингові телеграм-канали.

Після потрапляння крилатих ракет у повітряний простір України вибухи було чутно у Бурштині Івано-Франківської області.

Кореспондент Фокусу повідомляв про вибухи, що лунали в Одесі.

Також неспокійно було у Києві. Там, за словами міського голови Віталія Кличка, працювала ППО.

Зазначимо, що два стратегічних бомбардувальники Ту-95мс злетіли з аеродрому "Бєлая" о пів на першу ночі. Тоді ж відбувся зліт двох бортів Ту-160 з аеродрому "Українка".

Весь цей час стратегічна авіація РФ підлітала до вогневих рубежів, з яких можна здійснити пуски ракет, щоб уразити цілі на території України.

Проте близько 6:30 було зафіксовано зліт російського МіГ-31К, що є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

Також відбулись пуски крилатих ракет не лише з акваторії Чорного, а й Каспійського моря.

Після пусків "Калібрів" та "Кинджалів" повітряну тривогу оголосили по всій території України.

Повітряна тривога Фото: Скриншот

За даними моніторів ракети летіли у бік:

через Охтирку у бік Лубнів;

через Глухів у бік Конотопа;

у бік Черкас;

через Сумщину у напрямку Пирятина.

Крім того, поряд із ракетною небезпекою, монітори та Повітряні сили ЗСУ повідомляли про десятки ударних дронів, які продовжували атакувати українські міста й регіони.

На момент публікації матеріалу інформації щодо руйнувань чи постраждалих внаслідок російської ракетної атаки не було.

Нагадаємо, надвечір 22 грудня ЗС РФ завдали дронового удару по Одесі, внаслідок чого було пошкоджено цивільне судно.

Фокус також писав про ознаки підготовки РФ до масштабного ракетно-дронового удару по території України в ніч на 23 грудня.