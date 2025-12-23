Россия бьет по Украине ракетами: "Калибры" и "Кинжалы" летят из Черного и Каспийского морей, детали

Под утро 23 декабря российские крылатые ракеты, которые выпустила стратегическая авиация РФ, вошли в воздушное пространство Украины, угрожая всем областям.

Кроме того, состоялись пуски "Калибров" из акватории Черного моря, сообщили мониторинговые телеграмм-каналы.

После попадания крылатых ракет в воздушное пространство Украины взрывы были слышны в Бурштыне Ивано-Франковской области.

Корреспондент Фокуса сообщал о взрывах, раздававшихся в Одессе.

Также неспокойно было в Киеве. Там, по словам городского головы Виталия Кличко, работала ПВО.

Отметим, что два стратегических бомбардировщика Ту-95мс взлетели с аэродрома "Белая" в половине первого ночи. Тогда же состоялся взлет двух бортов Ту-160 с аэродрома "Украинка".

Все это время стратегическая авиация РФ подлетала к огневым рубежам, с которых можно осуществить пуски ракет, чтобы поразить цели на территории Украины.

Відео дня

Однако около 6:30 был зафиксирован взлет российского МиГ-31К, являющегося носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Также состоялись пуски крылатых ракет не только из акватории Черного, но и Каспийского моря.

После пусков "Калибров" и "Кинжалов" воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

Воздушная тревога Фото: Скриншот

По данным мониторов ракеты летели в сторону:

через Ахтырку в сторону Лубнов;

через Глухов в сторону Конотопа;

в сторону Черкасс;

через Сумщину в направлении Пирятина.

Кроме того, наряду с ракетной опасностью, мониторы и Воздушные силы ВСУ сообщали о десятках ударных дронов, которые продолжали атаковать украинские города и регионы.

На момент публикации материала информации о разрушениях или пострадавших в результате российской ракетной атаки не было.

Напомним, вечером 22 декабря ВС РФ нанесли дроновой удар по Одессе, в результате чего было повреждено гражданское судно.

Фокус также писал о признаках подготовки РФ к масштабному ракетно-дроновому удару по территории Украины в ночь на 23 декабря.