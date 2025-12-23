Россия бьет по Украине ракетами: "Калибры" и "Кинжалы" летят из Черного и Каспийского морей, детали
Под утро 23 декабря российские крылатые ракеты, которые выпустила стратегическая авиация РФ, вошли в воздушное пространство Украины, угрожая всем областям.
Кроме того, состоялись пуски "Калибров" из акватории Черного моря, сообщили мониторинговые телеграмм-каналы.
После попадания крылатых ракет в воздушное пространство Украины взрывы были слышны в Бурштыне Ивано-Франковской области.
Корреспондент Фокуса сообщал о взрывах, раздававшихся в Одессе.
Также неспокойно было в Киеве. Там, по словам городского головы Виталия Кличко, работала ПВО.
Отметим, что два стратегических бомбардировщика Ту-95мс взлетели с аэродрома "Белая" в половине первого ночи. Тогда же состоялся взлет двух бортов Ту-160 с аэродрома "Украинка".
Все это время стратегическая авиация РФ подлетала к огневым рубежам, с которых можно осуществить пуски ракет, чтобы поразить цели на территории Украины.
Однако около 6:30 был зафиксирован взлет российского МиГ-31К, являющегося носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал".
Также состоялись пуски крылатых ракет не только из акватории Черного, но и Каспийского моря.
После пусков "Калибров" и "Кинжалов" воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.
По данным мониторов ракеты летели в сторону:
- через Ахтырку в сторону Лубнов;
- через Глухов в сторону Конотопа;
- в сторону Черкасс;
- через Сумщину в направлении Пирятина.
Кроме того, наряду с ракетной опасностью, мониторы и Воздушные силы ВСУ сообщали о десятках ударных дронов, которые продолжали атаковать украинские города и регионы.
На момент публикации материала информации о разрушениях или пострадавших в результате российской ракетной атаки не было.
Напомним, вечером 22 декабря ВС РФ нанесли дроновой удар по Одессе, в результате чего было повреждено гражданское судно.
Фокус также писал о признаках подготовки РФ к масштабному ракетно-дроновому удару по территории Украины в ночь на 23 декабря.