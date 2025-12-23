Обстріл енергетики: експерти пояснили, яка ситуація зі світлом буде на Різдво і Новий Рік

Російські окупанти в ніч на 23 грудня завдали масованого ракетно-дронового удару по українській енергетиці. Через атаку в низці регіонів були застосовані аварійні відключення.

При цьому відновлення пошкодженої інфраструктури займе певний час. Енергетичний експерт Геннадій Рябцев пояснив, що найближчими днями тривалість відключень складатиме 3-4 черги на добу — тобто українці матимуть до 16 годин без світла. Про це він сказав у коментарі "УНІАН".

При цьому до того, як відключення на 3-4 черги на добу почали діяти, потрібно відновити роботу енергосистеми.

За словами Рябцева, зниження температури не вплине суттєво на відключення графіків. Можливо, буде додано по пів години відключень на добу.

Експерт розповів, що окупанти били по підстанціях, які відповідають за зняття потужності з АЕС, теплові електростанції.

"Ті ж самі цілі знову: підстанції, які відповідають за зняття потужності з АЕС, теплові електростанції. Якщо подивитися повідомлення моніторингових каналів, куди що летить, то можна побачити назви дуже знайомих населених пунктів: Добротвір, Бурштин. Якщо туди летить, то це, напевно, по відповідних ТЕС. Якщо сказано, що Рівненська та Хмельницька область майже знеструмлені — це означає, що пошкоджено підстанції, які відповідають за зняття потужності з відповідних АЕС" — пояснив Рябцев.

Зокрема, про це свідчить зниження потужності енергоблоків АЕС, про яке повідомляло "Укренерго". Це може призвести і до збільшення тривалості вимкнень електроенергії на заході України.

Водночас експерт пояснив, що аварійні відключення були застосовані превентивно, на час атаки. Через це вдалося зменшити завдану шкоду.

Також Рябцев спрогнозував, скільки можуть тривати відключення на заході України.

"До цього черг не було, а зараз, можливо, на тиждень повернуться черги відключень на Західній Україні", — пояснив експерт.

Чи буде світло на Новий Рік та Різдво?

Натомість колишній міністр енергетики Іван Плачков у інтерв'ю "Главкому" розповів, яка ситуація зі світлом може бути на Різдво та на Новий Рік.

За його словами, пересічні українці все одно матимуть скорочення, відключення та графіки однозначно, бо система ще не збалансована. У той же час спрогнозувати точні відключення наразі складно.

Він пояснив, що ситуація занадто динамічна: фахівці "Укренерго" постійно визначають ситуацію: зранку буде одна, ввечері — інша, вночі — третя.

Плачков також розповів, що буде з ситуацією з енергетикою на Новий Рік.

"Енергетики роблять усе можливе й неможливе для того, щоб не було гірше. Усе залежить від погодних умов і того, чи будуть ще удари. І наскільки ми зможемо захистити енергетичну інфраструктуру. Якщо будуть ще масовані атаки та пошкодження ліній, підстанцій і електростанцій, ситуація змінюватиметься", — розповів ексміністр енергетики.

Нагадаємо, вранці 23 грудня ворог масовано атакував Україну ракетами та "Шахедами". Ціллю противника була енергетика.

Для атаки росіяни застосували понад 600 дронів, різні види крилатих ракет, а також аеробалістичні "Кинджали".