"Шахеди", "Кинджали", але без "Калібрів": яка комбінація ракет ЗС РФ била по Україні

Повітряне командування Збройних сил України повідомило, що в ніч на 23 грудня Збройні сили Російської Федерації запустили сумарно 673 засоби ураження. Серед них — 635 дронів різних типів, дві третини яких несли вибухівку. Крім того, під час атаки застосували різні види крилатих ракет, а також "Кинджали". Чим особливий повітряний удар, внаслідок якого вимкнули почались відключення у трьох українських областях?

Росія атакувала Україну понад 12 годин: перші загрози з'явились близько 18 год 22 грудня, а звіт про підсумки роботи ППО з'явився на сторінці Facebook Повітряних сил близько 11 год 23 грудня. З'ясувалось, що росіяни запустили засоби ураження з двох основних напрямків — зі сходу та півдня. Ідеться як про дрони-камікадзе, так і про дрони-імітатори. Крім того, ЗС РФ застосували аеробалістичні ракети "Кинджал" та особливий набір крилатих ракет, частина з яких стартувала з бомбардувальників Ту-95МС, а частина — з наземних мобільних пускових установок.

Повітряне командування доповіло про засоби ураження, якими РФ вдарила по Україні 23 грудня:

дрони — 635 БпЛА, серед них близько 400 од. — "Шахеди", а решта — "Гербери" та БпЛА інших типів. Точки старту — з-під Курська, Орла, Міллерово, Брянська, Приморсько-Ахтарська;

аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" — 3 од. Точки пуску — у районі Рязанської області;

крилаті ракети — 35 од., у наборі цілей були Х-101 (запускаються з Ту-95МС) та "Искандер-К" (з наземних ПУ). Точки пуску — Волгоград, Курськ.

Результативність роботи засобів ППО, яке збило 621 ціль з 673:

дрони — збили 587 з 635;

крилаті ракети — збили 34 з 35 (без розбивки на Х-101 та "Искандер-К");

аеробалістичні "Кинджали" — збили нуль з трьох.

Ефективність засобів ППО по дронах — 92%, по крилатих ракетах — 97%. Сумарна ефективність по усіх засобах ураження ЗС РФ — 92%.

У наборі ракет, яким ЗС РФ вдарили по Україні, не згадуються крилаті ракети "Калібр". Тим часом в ніч на 23 грудня моніторингові канали писали, що відбувся, ймовірно, старт цього типу засобів ураження з кораблів РФ у Чорному морі — з фрегату "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров".

Обстріл України — деталі удару 23 грудня

Зазначимо, Фокус писав про деталі удару РФ по Україні в ніч на 23 грудня. Ракети та дрони почали атаку з вечора 22 грудня та зайшли на українську територію зі сходу та півдня. Зранку стало відомо про вибухи у західних областях, серед іншого — ішлося про вибухи у районі Бурштина, де розташована теплова електростанція.

Нагадуємо, військові адміністрації розповіли про наслідки російського удару 23 грудня, а енергетики назвали три області, в яких стартували аварійні відключення споживачів.