"Шахеды", "Кинжалы", но без "Калибров": какая комбинация ракет ВС РФ била по Украине

Воздушное командование Вооруженных сил Украины сообщило, что в ночь на 23 декабря Вооруженные силы Российской Федерации запустили суммарно 673 средства поражения. Среди них — 635 дронов различных типов, две трети которых несли взрывчатку. Кроме того, во время атаки применили различные виды крылатых ракет, а также "Кинжалы". Чем особенный воздушный удар, в результате которого выключили начались отключения в трех украинских областях?

Россия атаковала Украину более 12 часов: первые угрозы появились около 18 часов 22 декабря, а отчет об итогах работы ПВО появился на странице Facebook Воздушных сил около 11 часов 23 декабря. Выяснилось, что россияне запустили средства поражения с двух основных направлений — с востока и юга. Речь идет как о дронах-камикадзе, так и о дронах-имитаторах. Кроме того, ВС РФ применили аэробаллистические ракеты "Кинжал" и особый набор крылатых ракет, часть из которых стартовала с бомбардировщиков Ту-95МС, а часть — с наземных мобильных пусковых установок.

Воздушное командование доложило о средствах поражения, которыми РФ ударила по Украине 23 декабря:

дроны — 635 БпЛА, среди них около 400 ед. — "Шахеды", а остальные — "Герберы" и БпЛА других типов. Точки старта — из-под Курска, Орла, Миллерово, Брянска, Приморско-Ахтарска;

аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" — 3 ед. Точки пуска — в районе Рязанской области;

крылатые ракеты — 35 ед., в наборе целей были Х-101 (запускаются с Ту-95МС) и "Искандер-К" (с наземных ПУ). Точки пуска — Волгоград, Курск.

Результативность работы средств ПВО, которое сбило 621 цель из 673:

дроны — сбили 587 из 635;

крылатые ракеты — сбили 34 из 35 (без разбивки на Х-101 и "Искандер-К");

аэробаллистические "Кинжалы" — сбили ноль из трех.

Эффективность средств ПВО по дронам — 92%, по крылатым ракетам — 97%. Суммарная эффективность по всем средствам поражения ВС РФ — 92%.

В наборе ракет, которым ВС РФ ударили по Украине, не упоминаются крылатые ракеты "Калибр". Между тем в ночь на 23 декабря мониторинговые каналы писали, что состоялся, вероятно, старт этого типа средств поражения с кораблей РФ в Черном море — с фрегата "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Обстрел Украины — детали удара 23 декабря

Отметим, Фокус писал о деталях удара РФ по Украине в ночь на 23 декабря. Ракеты и дроны начали атаку с вечера 22 декабря и зашли на украинскую территорию с востока и юга. Утром стало известно о взрывах в западных областях, среди прочего — речь шла о взрывах в районе Бурштына, где расположена тепловая электростанция.

Напоминаем, военные администрации рассказали о последствиях российского удара 23 декабря, а энергетики назвали три области, в которых стартовали аварийные отключения потребителей.