Обстрел Украины 23 декабря: какие последствия и какие регионы осталась без света после удара ВС РФ

В ночь на 23 декабря Вооруженные силы Российской Федерации осуществили массированный обстрел Украины, в результате которого погибли двое гражданских, есть разрушения от восточных и южных до северных и западных областей и в центре. Среди прочего, под ударом РФ оказался город Бурштын, в котором расположена крупная тепловая электростанция. Энергетики предупредили об отключении электроснабжения, а руководители военных администраций — о проблемах с теплом и водой в нескольких регионах Украины.

Воздушные силы ВСУ предупредила о массированном обстреле Украины, который начался около полуночи 23 декабря с появления дронов-камикадзе "Шахед" в Сумской, Черниговской и Одесской областях. В 6:30 к дронам присоединились ракеты "Калибр" и "Кинжал". Фокус собрал информацию о последствиях российской атаки для украинских регионов.

Массированный обстрел Украины сегодня — какие последствия по областям

Часть беспилотников двинулась в западную часть Одесской области, часть — направилась дальше в центр и на запад. Под угрозой оказались сначала Киев, Полтава, Черкассы, затем — Житомир, Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск, Ровно и т.д., говорится в серии сообщений Воздушных сил ВСУ. Сигнал воздушной тревоги отменили около 9 часов 23 декабря: в западных областях угроза продолжалась около 3-4 часов, в других — до девяти часов.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, для удара по Украине в ночь на 23 декабря ВС РФ применили около 600 дронов и десятки ракет. Воздушные силы пока не отчитывались об итогах работы средств ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что идет речь об 650 БпЛА.

Днепропетровская область

Глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко написал в Telegram, что над регионом сбили четыре беспилотника ВС РФ, как сообщили в Воздушных силах. Кроме того, в ночь на 23 декабря от ударов FPV пострадали жители Никопольского района.

Житомирская область

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко заявил, что на территории региона зафиксировали несколько ударов ракет и дронов ВС РФ. По словам чиновника, есть повреждения домов, нескольких частных предприятий и магазинов. В первые минуты после прилетов стало известно о шести раненых, из них — двое детей. Через полчаса Бунечко уточнил, что четырехлетний ребенок, который получил ранения, умер, — врачи не смогли спасти жизнь.

Ивано-Франковская область

Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук подтвердила, что регион оказался под ударом дронов и ракет ВС РФ. Среди прочего, "Шахеды" атаковали объект критической инфраструктуры: о чем именно идет речь, не уточняется.

"Информация о повреждении уточняется", — написала Онищук.

Киев и Киевская область

Глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил о повреждении жилых домов в Вышгородском и Обуховском районах. Под Вышгородом погибла 75-летняя женщина, кроме того, есть три человека, которые получили осколочные ранения.

В КГВА проинформировали о последствиях удара РФ по Киеву. По состоянию на 9:51 в столице получили ранения пять человек. В результате падения обломков "Шахеда" получила повреждения пятиэтажка в Святошинском районе: людям оказывают помощь, при необходимости — освобождают из заблокированных квартир. Городской голова Киева Виталий Кличко добавил, что БпЛА упал на крышу дома: конструкции не разрушены, есть только повреждения фасада.

Львовская область

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что РФ и в этом регионе атаковала объект критической инфраструктуры. Как написал чиновник, "есть последствия". Казацкий не объяснил, речь идет об энергетике или другой критической сфере.

Одесская область

Глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что во время массированного удара ВС РФ россияне повредили порт, объект энергетики, транспортную инфраструктуру, предприятие, жилые дома. Среди прочего, загорелось сухогрузное судно и склад, но пожар оперативно потушили.

"В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура запитана от генераторов", — написал Кипер.

Ровенская область

Глава Ровенской ОГА Александр Коваль сообщил об ударе РФ по энергетической инфраструктуре. Вследствие российской атаки выключили свет 300 тысячам семей. Кроме того, могут быть перебои с водоснабжением, а другие коммунальные объекты перешли на альтернативные источники энергии.

"Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Объекты критической инфраструктуры сейчас переходят на альтернативные источники. В частности, на период подключения генераторов могут быть перебои с водоснабжением", — говорится в сообщении.

Сумская область

Глава региона отчитался о прифронтовых обстрелах Сумской области, а об атаке ракет и "Шахедов" не писал. Зато Сумыоблэнерго предупредило об отключении потребителей 6-10 групп в соответствии с указаниями НЭК "Укрэнерго".

Тернопольская область

В канале Тернопольской ОВА не информировали о деталях ночного российского удара. Зато появилась информация о том, что в регионе вводят графики аварийных отключений.

Харьковская область

Глава Харьковской области Олег Синегубов написал, что регион попал под удар 35 дронов ВС РФ, из них три — "Герани". О повреждении энергетики информации не было.

Хмельницкая область

Глава Хмельницкой ОГА, а также "Хмельницкоблэнерго", сообщили об ударе РФ по энергетике и о введении отключений электроэнергии. Кроме того, добавляется, что энергетики и другие коммунальщики начали работу по восстановлению поврежденных объектов.

Черкасская область

Глава Черкасской области Игорь Табурец подтвердил, что регион атаковала стая дронов и ракет. Средства ПВО обезвредили суммарно 21 средство поражения: восемь ракет и 13 дронов. По словам чиновника, есть повреждения жилых домов в Уманском районе, а раненых нет.

Черновицкая область

Глава Черновицкой ОГА Руслан Запранюк писал о ракетно-пушечной угрозе для Новоднестровска, Сокиряны, Хотина, Кельменцев. Информации о прилетах и разрушениях нет.

Черниговская область

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что область атаковали 10 "Гераней", которые, среди прочего, ударили по объектам критической инфраструктуры. Также пострадало предприятие в Прилуках.

"Ударные беспилотники попали в энергообъект в Новгороде-Северском. По меньшей мере 5 взрывов. Ряд населенных пунктов до сих пор остается без света", — написал чиновник.

Ситуация со светом после удара 23 декабря

Украинские энергетики сообщили о последствиях российского удара, который произошел в ночь на 23 декабря.

Как указано в канале Минэнерго, особенно тяжелые последствия — в трех областях: Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой. Кроме того, есть обесточивание в еще шести: в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Отдельно упоминается Одесская область: здесь продолжается восстановление после предыдущих атак ВС РФ.

"Из-за массированной ракетно-пушечной атаки на энергосистему на всей территории Украины сейчас применены графики аварийных отключений", — говорится в заявлении министерства с уточнением, что предыдущие графики не действуют.

Аналогичная информация — на странице "Укрэнерго". Также предупреждают, что ситуация с графиками может измениться, поэтому следует следить за данными на страницах областных сетей.

Тем временем ДТЭК сообщила об экстренных отключениях в Киеве и Киевской области, в Днепропетровской области. Также компания добавила, что во время атаки 23 декабря ВС РФ атаковали тепловые электростанции: регионы не уточняются.

"В результате атаки пострадало оборудование ТЭС. Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября", — написали энергетики.

Отметим, Фокус писал о деталях российского удара по Киеву. На видео из соцсетей показали поврежденный фасад дома в Святошинском районе, а также дрон, который летел на уровне девятого этажа.

Напоминаем, в ночь на 23 декабря ВС РФ ударили по Украине "Шахедами", "Калибрами" и "Кинжалами": мониторинговые каналы рассказали о траектории движения средств поражения.