Обстріл України 23 грудня: які наслідки та які регіони залишилась без світла після удару ЗС РФ

В ніч на 23 грудня Збройні сили Російської Федерації здійснили масований обстріл України, внаслідок якого загинуло двоє цивільних, є руйнування від східних та південних до північних та західних областей та в центрі. Зокрема, під ударом РФ опинилось місто Бурштин, в якому розташована велика теплова електростанція. Енергетики попередили про відключення електропостачання, а керівники військових адміністрацій — про проблеми з водою в кількох регіонах України.

Повітряні сили ЗСУ попередили про масований обстріл України, який почався приблизно опівночі 23 грудня з появи дронів-камікадзе "Шахед" у Сумській, Чернігівській та Одеській областях. О 6:30 до дронів приєднались ракети "Калібр" та "Кинджал". Фокус зібрав інформацію про наслідки російської атаки для українських регіонів.

Масований обстріл України сьогодні — які наслідки в областях

Частина безпілотників рушила у західну частину Одещини, частина — попрямувала далі у центр та на захід. Під загрозою опинились спершу Київ, Полтава, Черкаси, потім — Житомир, Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ, Рівне тощо, ідеться у серії дописів Повітряних сил ЗСУ. Сигнал повітряної тривоги скасували приблизно о 9 год 23 грудня: у західних областях загроза тривала орієнтовно 3–4 години, в інших — до дев'яти годин.

Відео дня

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, для удару по Україні в ніч на 23 грудня ЗС РФ застосували приблизно 600 дронів та десятки ракет. Повітряні сили поки не звітували про підсумки роботи засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський уточнив, що ідеться про 650 БпЛА.

Дніпропетровська область

Глава Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав у Telegram, що над регіоном збили чотири безпілотники ЗС РФ, як повідомили у Повітряних силах. Крім того, в ніч на 23 грудня від ударів FPV постраждали жителі Нікопольського району.

Житомирська область

Глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко заявив, що на території регіону зафіксували кілька ударів ракет та дронів ЗС РФ. Зі слів посадовця, є пошкодження будинків, кількох приватних підприємств та магазинів. У перші хвилини після прильотів стало відомо про шістьох поранених, з них — двоє дітей. За пів години Бунечко уточнив, що чотирирічна дитина, яка отримала поранення, померла, — лікарі не змогли врятувати життя.

Івано-Франківська область

Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук підтвердила, що регіон опинився під ударом дронів та ракет ЗС РФ. Зокрема, "Шахеди" атакували об'єкт критичної інфраструктури: про що саме ідеться, не уточнюється.

"Інформація щодо пошкодження уточнюється", — написала Онищук.

Київ та Київська область

Глава Київської ОВА Микола Калашник повідомив про пошкодження житлових будинків у Вишгородському та Обухівському районах. Під Вишгородом загинула 75-річна жінка, крім того, є троє людей, які отримали осколкові поранення.

У КМВА проінформували про наслідки удару РФ по Києву. Станом на 9:51 у столиці отримали поранення п'ятеро людей. Внаслідок падіння уламків "Шахеда" отримала пошкодження п'ятиповерхівка у Святошинському районі: людям надають допомогу, за потреби — визволяють із заблокованих квартир. Міський голова Києва Віталій Кличко додав, що БпЛА упав на дах будинку: конструкції не зруйновано, є лише пошкодження фасаду.

Львівська область

Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що РФ і у цьому регіоні атакувала об'єкт критичної інфраструктури. Як написав посадовець, "є наслідки". Козицький не пояснив, ідеться про енергетику чи іншу критичну сферу.

Одеська область

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що під час масованого удару ЗС РФ росіяни пошкодили порт, об'єкт енергетики, транспортну інфраструктуру, підприємство, житлові будинки. Зокрема, загорілось суховантажне судно та склад, але пожежу оперативно загасили.

"У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура заживлена від генераторів", — написав Кіпер.

Рівненська область

Глава Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив про удар РФ по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок російської атаки вимкнули світло 300 тисячам сімей. Крім того, можуть бути перебої з водопостачанням, а інші комунальні об'єкти перейшли на альтернативні джерела енергії.

"Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Об’єкти критичної інфраструктури наразі переходять на альтернативні джерела. Зокрема, на період підключення генераторів можуть бути перебої з водопостачанням", — ідеться у дописі.

Сумська область

Глава регіону відзвітував про прифронтові обстріли Сумської області, а про атаку ракет та "Шахедів" не писав. Натомість Сумиобленерго попередило про відключення споживачів 6–10 груп відповідно до вказівок НЕК "Укренерго".

Тернопільська область

У каналі Тернопільської ОВА не інформували про деталі нічного російського удару. Натомість з'явилась інформація про те, що в регіоні запроваджують графіки аварійних відключень.

Харківська область

Глава Харківської області Олег Синєгубов написав, що регіон потрапив під удар 35 дронів ЗС РФ, з них три — "Герані". Про пошкодження енергетики інформації не було.

Хмельницька область

Глава Хмельницької ОВА, а також "Хмельницькобленерго", повідомили про удар РФ по енергетиці та про запровадження відключень електроенергії. Крім того, додається, що енергетики та інші комунальники почали роботу з відновлення пошкоджених об'єктів.

Черкаська область

Глава Черкаської області Ігор Табурець підтвердив, що регіон атакувала зграя дронів та ракет. Засоби ППО знешкодили сумарно 21 засіб ураження: вісім ракет та 13 дронів. Зі слів посадовця, є пошкодження житлових будинків в Уманському районі, а поранених немає.

Чернівецька область

Глава Чернівецької ОВА Руслан Запранюк писав про ракетно-дронову загрозу для Новодністровська, Сокирян, Хотина, Кельменців. Інформації про прильоти та руйнування немає.

Чернігівська область

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що область атакували 10 "Гераней", які, зокрема, вдарили по об'єктах критичної інфраструктури. Також постраждало підприємство у Прилуках.

"Ударні безпілотники поцілили в енергообʼєкт у Новгороді-Сіверському. Щонайменше 5 вибухів. Низка населених пунктів досі залишається без світла", — написав посадовець.

Ситуація зі світлом після удару 23 грудня

Українські енергетики повідомили про наслідки російського удару, який стався в ніч на 23 грудня.

Як вказано у каналі Міненерго, особливо важкі наслідки — в трьох областях: Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій. Крім того, є знеструмлення в ще шести: у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Окремо згадується Одещина: тут триває відновлення після попередніх атак ЗС РФ.

"Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень", — ідеться у заяві міністерства з уточненням, що попередні графіки не діють.

Аналогічна інформація — на сторінці "Укренерго". Також попереджають, що ситуація з графіками може змінитись, тому слід стежити за даними на сторінках обласних мереж.

Тим часом ДТЕК повідомила про екстрені відключення у Києві та Київській області, у Дніпропетровській області. Також компанія додала, що під час атаки 23 грудня ЗС РФ атакували теплові електростанції: регіони не уточнюються.

"Внаслідок атаки постраждало обладнання ТЕС. Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня", — написали енергетики.

Зазначимо, Фокус писав про деталі російського удару по Києву. На відео із соцмереж показали пошкоджений фасад будинку у Святошинському районі, а також дрон, який летів на рівні дев'ятого поверху.

Нагадуємо, в ніч на 23 грудня ЗС РФ вдарили по Україні "Шахедами", "Калібрами" та "Кинджалами": моніторингові канали розповіли про траєкторію руху засобів ураження.