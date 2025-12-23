Росія атакує Україну "Шахедами" та ракетами: у Києві пошкодили багатоповерхівку, є поранені (відео)

Під час комбінованої повітряної атаки Росії на Україну Київ та Київська область потрапили під удар дронів-камікадзе "Шахед", повідомила місцева влада та військова адміністрація. Внаслідок повітряного удару вибило шибки у п'ятиповерхівці на околиці української столиці. На відео, знятому у Києві зранку 23 грудня, показали "Шахед", який летів на рівні дев'ятих поверхів.

Під час нічної атаки РФ по Україні у Києві потрапив під удар Святошинський район, повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram-каналі. У будинку пошкодили вікна та балкони, є троє поранених. Фокус зібрав інформацію про обстріл ЗС РФ по столичному регіону в ніч на 23 грудня.

Близько 6:26 23 грудня Кличко попередив про роботу засобів ППО у Києві. Згодом з'явилась інформація про багатоповерхівку у Святошинському районі, на подвір'ї якої упав дрон. На той час було відомо (8:38) про розбите скло на рівні 5-го поверху. На відео з місця подій — п'ятиповерховий будинок з пошкодженим фасадом та група мешканців, які вийшли назовні та оглядають пошкоджений будинок. Як заявив мер, троє жителів будинку отримали поранення, з них жінку довелось госпіталізувати.

Глава КМВА Тимур Ткаченко уточнив ситуацію у Святошинському районі. З'ясувалось, що кілька людей заблоковано у квартирах і їм намагаються надати допомогу. Крім того, зросла кількість постраждалих — їх четверо, зокрема — 16-річна дитина, ідеться у повідомлення Ткаченка у Telegram-каналі.

Росія атакує Україну — деталі обстрілу Києва 23 грудня

Про наслідки удару РФ по Україні зранку написав глава Київської ОВА Микола Калашник. Зі слів посадовця, під обстріл, через інших, потрапили Вишгородський та Обухівський райони. У Вишгородському районі загорілась двоповерхівка і одна 76-річна жінка загинула. Є також троє людей, які отримали осколкові поранення, додав чиновник. Ідеться про 50-річного чоловіка, 49-річну жінку та 16-річна підлітка. Під Обуховим зафіксували пошкодження двох житлових будинків, ідеться у дописі Калашника.

ДСНС України опублікували фото з місця гасіння пожежі у Вишгородському районі. На деяких фото — кадри пожежі на верхньому поверсі двоповерхового будинку, на інших — той же (чи сусідній) будинок з іншого ракурсу, і тоді помітно, що частину будівлі знесло вибуховою хвилею.

Зазначимо, Фокус писав про те, як Росія атакує Україну в ніч на 23 грудня. ЗС РФ запустили ракети "Кинджал" та "Калібри", а також кілька десятків дронів-камікадзе "Шахед". Під атакою опинились усі області від сходу та півдні до заходу. Серед іншого, було гучно у Рівненській, Івано-Франківській, Тернопільській областях. Тим часом енергетики попередили, що починають екстрені відключення світла у деяких регіонах.

Нагадуємо, зранку 23 грудня стало відомо про перші наслідки російського удару по Хмельницькій області: місцева влада повідомила про проблеми з деякими комунальними послугами.