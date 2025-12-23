РФ масовано атакує Україну дронами і ракетами: є жертви, які наслідки

Моніторингові канали попереджають, що напрямок атаки — це центр та захід України. Але повітряна тривога діє для всіх регіонів. У Вишгородському районі загинула літня жінка.

Росіяни запустили по території України "Шахеди", також відбувся пуск крилатих ракет з Ту-160, ТУ-95МС, були запущені "Калібри" та "Кинджали". Фокус зібрав усе, що відомо.

Під ударом знову опинилася енергетика. В Києві та низці областей ввели аварійні відключення світла.

У Києві чути роботу ППО. У КМДА вже повідомили, що уламки впали біля житлового будинку в Святошинському районі. За попередньою інформацією, пошкоджені вікна на рівні п'ятого поверху. Двоє людей постраждали.

У Вишгородському районі через атаку сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку. Загинула жінка 1949 року народження.

Ще троє людей тут травмовано — чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження.

Також в Обухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки. У них вибиті вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.

На Житомирщині внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин. Голова ОВА Віталій Бунечко повідомляє про шістьох постраждалих, з них двоє дітей. Одна дитина та один дорослий госпіталізовані та отримують допомогу у медичних закладах області.

На Сумщині місто Шостка частково без світла та тепла. Росіяни зруйнували об’єкт критичної інфраструктури.

На Рівненщині пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Знищено дерев'яну господарську будівлю, пошкоджено 3 автівки. У самому Рівному тролейбуси тимчасово не курсують у зв’язку з відсутністю електропостачання.

На Хмельниччині — активна робота ППО. Є підтверджені знищення ворожих цілей.

На Чернігівщині гучні вибухи лунали у Прилуках.

Також вибухи чули у Бурштині, Хмельницькому, Тернополі, Житомирі, Черкасах.

Були зафіксовані пускові маневри 2 бортів ТУ-95мс з Архангельської області. Якщо пуски справжні, ракети в нашому повітряному просторі будуть орієнтовно о 09:50 – 10:20.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вранці 23 грудня попереджав про ракетну небезпеку та про те, що чергова російська атака буде "затяжною".

Нагадаємо, під ранок 23 грудня російські крилаті ракети, які випустила стратегічна авіація РФ, увійшли до повітряного простору України, загрожуючи усім областям.