РФ массированно атакует Украину дронами и ракетами: есть жертвы, какие последствия

Мониторинговые каналы предупреждают, что направление атаки — это центр и запад Украины. Но воздушная тревога действует для всех регионов. В Вышгородском районе погибла пожилая женщина.

Россияне запустили по территории Украины "Шахеды", также состоялся пуск крылатых ракет из Ту-160, ТУ-95МС, были запущены "Калибры" и "Кинжалы". Фокус собрал все, что известно.

Под ударом снова оказалась энергетика. В Киеве и ряде областей ввели аварийные отключения света.

В Киеве слышна работа ПВО. В КГГА уже сообщили, что обломки упали возле жилого дома в Святошинском районе. По предварительной информации, повреждены окна на уровне пятого этажа. Два человека пострадали.

В Вышгородском районе из-за атаки произошел пожар частного двухэтажного дома. Погибла женщина 1949 года рождения

Еще три человека здесь травмированы — мужчина 1975 года рождения, женщина 1976 года рождения и девушка 2009 года рождения.

Также в Обуховском районе повреждены 2 частных дома. В них выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

На Житомирщине в результате атаки повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия, магазин. Председатель ОВА Виталий Бунечко сообщает о шести пострадавших, из них двое детей. Один ребенок и один взрослый госпитализированы и получают помощь в медицинских учреждениях области.

В Сумской области город Шостка частично без света и тепла. Россияне разрушили объект критической инфраструктуры.

На Ровенщине поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом. Уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены 3 автомобиля. В самом Ровно троллейбусы временно не курсируют в связи с отсутствием электроснабжения.

В Хмельницкой области — активная работа ПВО. Есть подтвержденные уничтожения вражеских целей.

На Черниговщине громкие взрывы раздавались в Прилуках.

Также взрывы слышали в Бурштыне, Хмельницком, Тернополе, Житомире, Черкассах.

Были зафиксированы пусковые маневры 2 бортов ТУ-95мс из Архангельской области. Если пуски настоящие, ракеты в нашем воздушном пространстве будут ориентировочно в 09:50 — 10:20.

Мэр Ивана-Франковска Иван Марцинкив утром 23 декабря предупреждал о ракетной опасности и о том, что очередная российская атака будет "затяжной".

Напомним, под утро 23 декабря российские крылатые ракеты, которые выпустила стратегическая авиация РФ, вошли в воздушное пространство Украины, угрожая всем областям.