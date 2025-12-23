Россия атакует Украину "Шахедами" и ракетами: в Киеве повредили многоэтажку, есть раненые (видео)

Во время комбинированной воздушной атаки России на Украину Киев и Киевская область попали под удар дронов-камикадзе "Шахед", сообщили местные власти и военная администрация. В результате воздушного удара выбило стекла в пятиэтажке на окраине украинской столицы. На видео, снятом в Киеве утром 23 декабря, показали "Шахед", который летел на уровне девятых этажей.

Во время ночной РФ по Украине в Киеве попал под удар Святошинский район, сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram-канале. В доме повредили окна и балконы, есть трое раненых. Фокус собрал информацию об обстреле ВС РФ по столичному региону в ночь на 23 декабря.

Около 6:26 23 декабря Кличко предупредил о работе средств ПВО в Киеве. Впоследствии появилась информация о многоэтажке в Святошинском районе, во дворе которой упал дрон. На то время было известно (8:38) о разбитом стекле на уровне 5-го этажа. На видео с места событий — пятиэтажный дом с поврежденным фасадом и группа жителей, которые вышли наружу и осматривают поврежденный дом. Как заявил мэр, трое жителей дома получили ранения, из них женщину пришлось госпитализировать.

Відео дня

Глава КГГА Тимур Ткаченко уточнил ситуацию в Святошинском районе. Выяснилось, что несколько человек заблокированы в квартирах и им пытаются оказать помощь. Кроме того, возросло количество пострадавших — их четверо, в том числе — 16-летний ребенок, говорится в сообщении Ткаченко в Telegram-канале.

Россия атакует Украину — детали обстрела Киева 23 декабря

О последствиях удара РФ по Украине утром написал глава Киевской ОГА Николай Калашник. По словам чиновника, под обстрел, из-за других, попали Вышгородский и Обуховский районы. В Вышгородском районе загорелась двухэтажка и одна 76-летняя женщина погибла. Есть также три человека, которые получили осколочные ранения, добавил чиновник. Речь идет о 50-летнем мужчине, 49-летней женщине и 16-летнем подростке. Под Обуховым зафиксировали повреждения двух жилых домов, говорится в заметке Калашника.

ГСЧС Украины опубликовали фото с места тушения пожара в Вышгородском районе. На некоторых фото — кадры пожара на верхнем этаже двухэтажного дома, на других — тот же (или соседний) дом с другого ракурса, и тогда заметно, что часть здания снесло взрывной волной.

Отметим, Фокус писал о том, как Россия атакует Украину в ночь на 23 декабря. ВС РФ запустили ракеты "Кинжал" и "Калибры", а также несколько десятков дронов-камикадзе "Шахед". Под атакой оказались все области от востока и юга до запада. Среди прочего, было громко в Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях. Между тем энергетики предупредили, что начинают экстренные отключения света в некоторых регионах.

Напоминаем, утром 23 декабря стало известно о первых последствиях российского удара по Хмельницкой области: местные власти сообщили о проблемах с некоторыми коммунальными услугами.