В Україні повернули графіки відключень світла після обстрілів ЗС РФ (фото)

В "Укренерго" повідомили, що через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в усіх регіонах України запроваджені графіки відключень світла.

"Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру — у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання", — зауважили в "Укренерго".

Час і обсяг обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень:

• з 08:00 до 19:00 – обсягом від 1 черги до 2 черг.

Графіки обмеження потужності:

• з 08:00 до 19:00 – для промислових споживачів

"Графік відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго", — нагадали енергетики.

Вже оприлюднені графіки для Києва та Дніпропетровщини:

Графіки відключень для Києва та Дніпропетровської області

Є графіки стабілізаційних відключень для Київської області:

Графіки відключень для Київщини

Також в "Укренерго" попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тому українців просять стежити за повідомленнями на сторінках місцевих обленерго. А коли електроенергія з’являється за графіком – то споживати її ощадливо.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. Під удар потрапили Бориспіль, Запоріжжя та західні регіони.

