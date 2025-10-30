Росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами: що відомо про наслідки (фото)

Під атакою була вся територія України. У сусідній Польщі навіть підіймали у повітря винищувачі, але цього разу до них нічого не залетіло.

Російська Федерація у ніч на четвер, 30 жовтня, завдала комбінованого масованого удару по території України, використовували "Шахеди", "Кинджали", балістичні та крилаті ракети. Ворог націлився на енергетичну та цивільну інфраструктуру країни. Фокус розповідає, що відомо про наслідки руйнівної атаки росіян.

Запоріжжя – зруйновано гуртожиток

Через російські обстріли в Запоріжжі пошкоджено п'ять багатоповерхівок і кілька приватних будинків, зруйновано кілька поверхів гуртожитку, під завалами попередньо може перебувати одна людина.

Росіяни зруйнували гуртожиток у Запоріжжі Фото: Запорізька ОВА

Росіяни масовано атакували Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА

Постраждали 13 людей, серед них – шестеро дітей віком від трьох до шести років: троє дівчаток і троє хлопчиків, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Відео дня

У місті запроваджено аварійні відключення світла.

Миколаївська область – затримуються потяги

Ворожий обстріл пошкодив інфраструктуру в Миколаївській області, через що низка пасажирських поїздів курсує із затримками. Серед них – сполучення із Запоріжжям. За даними "Укрзалізниці", відправлення та прибуття відбуваються з таким запізненням:

127 Запоріжжя-Львів;

128 Львів-Запоріжжя;

51 Одеса-Запоріжжя;

7 Харків-Одеса;

53 Дніпро-Одеса.

"В результаті ворожого обстрілу маємо знеструмлення на Миколаївщині. Резервні тепловози вже виведено, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками", — ідеться в повідомленні "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" періодично повідомляє про ускладнення руху через обстріли у різних регіонах.

Дніпропетровська область – росіяни вдарили ракетою по підприємству

Росія атакувала область ракетами, безпілотниками та артилерією — обійшлося без жертв

У ніч на 30 жовтня над Дніпропетровщиною сили протиповітряної оборони збили 22 ворожі безпілотники. Про це повідомив тимчасово виконуючий обовʼязки голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Ворог спрямовував дрони та ракети по різних районах області. Зокрема, Дніпро атакували ракетою, яку російські війська націлили на промислове підприємство. Вибух спричинив незначні руйнування, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Безпілотники також влучили по Покровській та Миколаївській громадах Синельниківського району. Унаслідок ударів виникли пожежі, було пошкоджено інфраструктуру та приватні будинки — люди залишилися неушкодженими.

Нікопольський район протягом ночі перебував під обстрілами з артилерії та FPV-дронів. Під удар потрапили райцентр, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Вінницька область – під ударом опинився Ладижин

В ніч на 30 жовтня ворог атакував критичну інфраструктуру на Вінничині. Під атакою був Ладижин. Виконувач обов'язків голови міського голови Олександр Коломієць опублікував офіційну заяву для мешканців та повідомив, що місті не працюватимуть дитячі садочки, а всі відповідні служби вже отримали доручення здійснити заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті.

"Забезпечується запуск міжбудинкових колонок водопостачання, організовується підвіз технічної води; Готується до запуску альтернативна система теплопостачання; Формуються групи для оцінки руйнувань, які почнуть працювати після відбою тривоги; Мешканці будинків, які постраждали найбільше будуть відселені; Очікуємо на поновлення електропостачання після відбою; Прошу не поширювати фото та відео. Інформуватиму надалі. Тримаймось!", — повідомив очільник міста.

Чернігівська область — атаковано критичну інфраструктуру

Увечері 29 жовтня російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові.

Керівник Чернігівської МВА Дмитро Брижницький повідомив, що обʼєкт критичної інфраструктури пошкоджений, але обійшлось без постраждалих.

Івано-Франківська область – росіяни атакують Бурштин

У місті Бурштин Івано-Франківської області у четвер, 30 жовтня, пролунала серія вибухів на тлі масованої російської атаки ракетами та дронами.

Повітряні сили ЗСУ вранці у четвер повідомляли про рух ракет та БпЛА на Івано-Франківщину.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що у Бурштині було чутно не менш як 60 вибухів, що лунають безперервно. Окупанти атакують місто та околиці "Шахедами".

Керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомляла про роботу ППО у регіоні, яка станом на 07.00 ще тривала.

Львівська область — внаслідок атаки пошкоджено Добротвірську ТЕС

Унаслідок масованої атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру в ніч проти 30 жовтня пошкоджено об’єкти енергетики на Львівщині.

Як повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, під удар потрапила Добротвірська ТЕС.

"На Львівщині: удар по Доброітворській ТЕС — пошкодження критичної інфраструктури, пожежа", – зазначив він.

Через масовану атаку РФ на енергосистему в Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії. Компанія "Львівобленерго" оприлюднила графіки відключень для мешканців області.

Відновлювальні роботи на об’єктах енергетики розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація.

Київ та Київщина – росіяни атакували Бориспіль

Внаслідок вибухів пошкоджено кілька приватних будинків, вибито вікна, частково зруйновані покрівлі.

Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Борисполя Фото: ДСНС

Крім того, знищено кілька автомобілів, що перебували неподалік місця влучання.

"Внаслідок удару постраждала 36-річна жінка — із термічними опіками та пораненнями її госпіталізовано до лікарні", — зазначили в Київській обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, Фокус писав про масовану нічну атаку на Україну. Ворог застосував увесь свій арсенал.

А тим часом кореспондент Роджер Бойс заявив, що, на його думку, Київ не протримається до весни.