Россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами: что известно о последствиях (фото)
Под атакой была вся территория Украины. В соседней Польше даже поднимали в воздух истребители, но на этот раз к ним ничего не залетело.
Российская Федерация в ночь на четверг, 30 октября, нанесла комбинированный массированный удар по территории Украины, использовали "Шахеды", "Кинжалы", баллистические и крылатые ракеты. Враг нацелился на энергетическую и гражданскую инфраструктуру страны. Фокус рассказывает, что известно о последствиях разрушительной атаки россиян.
Запорожье — разрушено общежитие
Из-за российских обстрелов в Запорожье повреждены пять многоэтажек и несколько частных домов, разрушено несколько этажей общежития, под завалами предварительно может находиться один человек.
Пострадали 13 человек, среди них — шестеро детей в возрасте от трех до шести лет: трое девочек и трое мальчиков, сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
В городе введены аварийные отключения света.
Николаевская область — задерживаются поезда
Вражеский обстрел повредил инфраструктуру в Николаевской области, из-за чего ряд пассажирских поездов курсирует с задержками. Среди них — сообщение с Запорожьем. По данным "Укрзализныци", отправление и прибытие происходят с таким опозданием:
- 127 Запорожье-Львов;
- 128 Львов-Запорожье;
- 51 Одесса-Запорожье;
- 7 Харьков-Одесса;
- 53 Днепр-Одесса.
"В результате вражеского обстрела имеем обесточивание на Николаевщине. Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками", — говорится в сообщении "Укрзалізниці".
"Укрзализныця" периодически сообщает об осложнениях движения из-за обстрелов в разных регионах.
Днепропетровская область — россияне ударили ракетой по предприятию
Россия атаковала область ракетами, беспилотниками и артиллерией — обошлось без жертв
В ночь на 30 октября над Днепропетровщиной силы противовоздушной обороны сбили 22 вражеских беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.
Враг направлял дроны и ракеты по разным районам области. В частности, Днепр атаковали ракетой, которую российские войска нацелили на промышленное предприятие. Взрыв вызвал незначительные разрушения, по предварительной информации, никто не пострадал.
Беспилотники также попали по Покровской и Николаевской громадах Синельниковского района. В результате ударов возникли пожары, были повреждены инфраструктура и частные дома — люди остались невредимыми.
Никопольский район в течение ночи находился под обстрелами из артиллерии и FPV-дронов. Под удар попали райцентр, Марганецкая, Покровская и Мировская громады.
Винницкая область — под ударом оказался Ладыжин
В ночь на 30 октября враг атаковал критическую инфраструктуру в Винницкой области. Под атакой был Ладыжин. Исполняющий обязанности главы городского головы Александр Коломиец опубликовал официальное заявление для жителей и сообщил, что в городе не будут работать детские сады, а все соответствующие службы уже получили поручение принять меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе.
"Обеспечивается запуск дворовых колонок водоснабжения, организуется подвоз технической воды; Готовится к запуску альтернативная система теплоснабжения; Формируются группы для оценки разрушений, которые начнут работать после отбоя тревоги; Жители домов, которые пострадали больше всего будут отселены; Ожидаем возобновления электроснабжения после отбоя; Прошу не распространять фото и видео. Буду информировать в дальнейшем. Держимся!", — сообщил глава города.
Черниговская область — атакована критическая инфраструктура
Вечером 29 октября российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове.
Руководитель Черниговской МВА Дмитрий Брижницкий сообщил, что объект критической инфраструктуры поврежден, но обошлось без пострадавших.
Ивано-Франковская область — россияне атакуют Бурштын
В городе Бурштын Ивано-Франковской области в четверг, 30 октября, прогремела серия взрывов на фоне массированной российской атаки ракетами и дронами.
Воздушные силы ВСУ утром в четверг сообщали о движении ракет и БпЛА на Ивано-Франковщину.
Местные Telegram-каналы пишут, что в Бурштыне было слышно не менее 60 взрывов, которые звучат непрерывно. Оккупанты атакуют город и окрестности "Шахедами".
Руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщала о работе ППО в регионе, которая по состоянию на 07.00 еще продолжалась.
Львовская область — в результате атаки повреждена Добротворская ТЭС
В результате массированной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру в ночь на 30 октября повреждены объекты энергетики на Львовщине.
Как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, под удар попала Добротворская ТЭС.
"На Львовщине: удар по Доброитворской ТЭС — повреждение критической инфраструктуры, пожар", — отметил он.
Из-за массированной атаки РФ на энергосистему в Украине введены аварийные отключения электроэнергии. Компания "Львовоблэнерго" обнародовала графики отключений для жителей области.
Восстановительные работы на объектах энергетики начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.
Киев и Киевская область — россияне атаковали Борисполь
В результате взрывов повреждены несколько частных домов, выбиты окна, частично разрушены кровли.
Кроме того, уничтожено несколько автомобилей, находившихся неподалеку от места попадания.
"В результате удара пострадала 36-летняя женщина — с термическими ожогами и ранениями она госпитализирована в больницу", — отметили в Киевской областной военной администрации.
Напомним, Фокус писал о массированной ночной атаке на Украину. Враг применил весь свой арсенал.
А тем временем корреспондент Роджер Бойс заявил, что, по его мнению, Киев не продержится до весны.