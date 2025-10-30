Россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами: что известно о последствиях (фото)

Под атакой была вся территория Украины. В соседней Польше даже поднимали в воздух истребители, но на этот раз к ним ничего не залетело.

Российская Федерация в ночь на четверг, 30 октября, нанесла комбинированный массированный удар по территории Украины, использовали "Шахеды", "Кинжалы", баллистические и крылатые ракеты. Враг нацелился на энергетическую и гражданскую инфраструктуру страны. Фокус рассказывает, что известно о последствиях разрушительной атаки россиян.

Запорожье — разрушено общежитие

Из-за российских обстрелов в Запорожье повреждены пять многоэтажек и несколько частных домов, разрушено несколько этажей общежития, под завалами предварительно может находиться один человек.

Россияне разрушили общежитие в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Россияне массированно атаковали Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Пострадали 13 человек, среди них — шестеро детей в возрасте от трех до шести лет: трое девочек и трое мальчиков, сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Відео дня

В городе введены аварийные отключения света.

Николаевская область — задерживаются поезда

Вражеский обстрел повредил инфраструктуру в Николаевской области, из-за чего ряд пассажирских поездов курсирует с задержками. Среди них — сообщение с Запорожьем. По данным "Укрзализныци", отправление и прибытие происходят с таким опозданием:

127 Запорожье-Львов;

128 Львов-Запорожье;

51 Одесса-Запорожье;

7 Харьков-Одесса;

53 Днепр-Одесса.

"В результате вражеского обстрела имеем обесточивание на Николаевщине. Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками", — говорится в сообщении "Укрзалізниці".

"Укрзализныця" периодически сообщает об осложнениях движения из-за обстрелов в разных регионах.

Днепропетровская область — россияне ударили ракетой по предприятию

Россия атаковала область ракетами, беспилотниками и артиллерией — обошлось без жертв

В ночь на 30 октября над Днепропетровщиной силы противовоздушной обороны сбили 22 вражеских беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Враг направлял дроны и ракеты по разным районам области. В частности, Днепр атаковали ракетой, которую российские войска нацелили на промышленное предприятие. Взрыв вызвал незначительные разрушения, по предварительной информации, никто не пострадал.

Беспилотники также попали по Покровской и Николаевской громадах Синельниковского района. В результате ударов возникли пожары, были повреждены инфраструктура и частные дома — люди остались невредимыми.

Никопольский район в течение ночи находился под обстрелами из артиллерии и FPV-дронов. Под удар попали райцентр, Марганецкая, Покровская и Мировская громады.

Винницкая область — под ударом оказался Ладыжин

В ночь на 30 октября враг атаковал критическую инфраструктуру в Винницкой области. Под атакой был Ладыжин. Исполняющий обязанности главы городского головы Александр Коломиец опубликовал официальное заявление для жителей и сообщил, что в городе не будут работать детские сады, а все соответствующие службы уже получили поручение принять меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе.

"Обеспечивается запуск дворовых колонок водоснабжения, организуется подвоз технической воды; Готовится к запуску альтернативная система теплоснабжения; Формируются группы для оценки разрушений, которые начнут работать после отбоя тревоги; Жители домов, которые пострадали больше всего будут отселены; Ожидаем возобновления электроснабжения после отбоя; Прошу не распространять фото и видео. Буду информировать в дальнейшем. Держимся!", — сообщил глава города.

Черниговская область — атакована критическая инфраструктура

Вечером 29 октября российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове.

Руководитель Черниговской МВА Дмитрий Брижницкий сообщил, что объект критической инфраструктуры поврежден, но обошлось без пострадавших.

Ивано-Франковская область — россияне атакуют Бурштын

В городе Бурштын Ивано-Франковской области в четверг, 30 октября, прогремела серия взрывов на фоне массированной российской атаки ракетами и дронами.

Воздушные силы ВСУ утром в четверг сообщали о движении ракет и БпЛА на Ивано-Франковщину.

Местные Telegram-каналы пишут, что в Бурштыне было слышно не менее 60 взрывов, которые звучат непрерывно. Оккупанты атакуют город и окрестности "Шахедами".

Руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщала о работе ППО в регионе, которая по состоянию на 07.00 еще продолжалась.

Львовская область — в результате атаки повреждена Добротворская ТЭС

В результате массированной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру в ночь на 30 октября повреждены объекты энергетики на Львовщине.

Как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, под удар попала Добротворская ТЭС.

"На Львовщине: удар по Доброитворской ТЭС — повреждение критической инфраструктуры, пожар", — отметил он.

Из-за массированной атаки РФ на энергосистему в Украине введены аварийные отключения электроэнергии. Компания "Львовоблэнерго" обнародовала графики отключений для жителей области.

Восстановительные работы на объектах энергетики начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Киев и Киевская область — россияне атаковали Борисполь

В результате взрывов повреждены несколько частных домов, выбиты окна, частично разрушены кровли.

Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Борисполя Фото: ГСЧС

Кроме того, уничтожено несколько автомобилей, находившихся неподалеку от места попадания.

"В результате удара пострадала 36-летняя женщина — с термическими ожогами и ранениями она госпитализирована в больницу", — отметили в Киевской областной военной администрации.

Напомним, Фокус писал о массированной ночной атаке на Украину. Враг применил весь свой арсенал.

А тем временем корреспондент Роджер Бойс заявил, что, по его мнению, Киев не продержится до весны.