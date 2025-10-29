"Киев не доживет до весны": в The Times спрогнозировали последний бой Зеленского, обвинив ЕС

Корреспондент и дипломатический редактор газеты Роджер Бойс отметил, что Украина имеет достаточно денег, чтобы выдержать до конца первого квартала следующего года. В ЕС обещали помощь и могут предоставить спасение в виде замороженных активов, но журналист не верит, что соответствующие решения есть кому принимать.

"Мне неприятно это говорить, но Киев не продержится до весны. Несмотря на все пылкие слова ЕС, просто нет ни денег, ни желания продолжать защищать Украину", — заявил редактор The Times в своей колонке, опубликованной 28 октября.

Он поделился, что был очарован стойкостью украинцев, но с приближением зимы становится все понятнее, что впереди "последний бой" президента Владимира Зеленского.

"Средства для содержания Украины вооруженной, здоровой и теплой исчерпываются. Западная воля поддерживать войну испаряется. Оборона независимого Киева опустилась в иерархии стратегических чрезвычайных ситуаций", — пояснил Бойс.

Он признал, что из-за западной броской риторики, напряженных военных и дипломатических баталий, санкций США против крупнейших российских нефтепроизводителей и ударов БПЛА по территории РФ может казаться иначе. Однако якобы ничто из этого на самом деле не меняет ход войны.

"Этой зимой Россия усилит нападение на так называемый оборонительный пояс Украины на восточном фронте. Если эти оборонительные линии начнут падать, то российским войскам откроется путь к центральной Украине", — спрогнозировал корреспондент.

Он обратил внимание на то, что мобилизационная цель РФ в этом году достигает 350 тысяч бойцов с контрактами на ограниченный срок. Многие из этих солдат уже проходят подготовку. По предположению Бойса, ВС РФ сначала "откроют восток", а весной начнут наступление в центр Украины. При этом, по его мнению, россияне будут действовать в соответствии с оценкой Кремля относительно того, насколько быстро у Киева закончатся деньги.

Редактор напомнил, что лидеры ЕС были близки к заключению соглашения о предоставлении Украине репарационного займа за счет 150 миллиардов евро замороженных российских активов. Проценты с них уже используют, чтобы примерно 3 миллиарда евро в год выделять на оборону Украины.

"Если бы удалось найти способ перевести всю сумму Украине, она могла бы продолжать бороться и выжить. Однако перевод наличных почти наверняка будет признан Кремлем незаконным и обжалован в суде", — отметил автор колонки.

Он добавил, что если это представят как "аванс" за будущие репарации, это также оспорит лидер РФ Владимир Путин, который верит в свою победу и не собирается платить за разрушения.

"Бельгия, прочитав мелкий шрифт, поняла, что основная часть счета может лечь на ее плечи, поскольку активы были депонированы в бельгийской компании Euroclear. Поэтому она не дала зеленого света", — пояснил Бойс.

По его словам, можно было бы создать общую европейскую гарантию с распределением рисков ввиду того, что война в Украине является важнейшей проблемой безопасности континента, но такое предложение громко отвергли.

"Как в эти напряженные времена европейские налогоплательщики могут взять на себя репарации России, которые никогда не будут выплачены? Вот здесь, в этой запутанной дискуссии, и кроется гнилое сердце европейской войны", — заявил редактор.

Он сообщил, что Украине хватит финансов, чтобы продержаться только до конца первого квартала 2026 года, продолжая вести "войну за выживание" и поддерживать функционирование "изуродованного государства". Оборонный бюджет вырос до более 70 миллиардов долларов, тогда как прогнозируемый доход составляет 76 миллиардов. В ЕС обещают финансовую поддержку в течение года-двух, но нет ни одной европейской ультраправой партии, которая бы это поддержала.

"Для россиян расчет прост: использовать свои недавно усовершенствованные знания в сфере ведения войны с помощью дронов, чтобы сделать эту зиму адом для украинцев; уничтожить энергетическую инфраструктуру, железнодорожные станции, жилые массивы, надеясь настроить народ против правительства Зеленского, подтолкнув его к невыгодному урегулированию и раздробленному, поляризованному государству", — предупредил журналист.

Он уточнил, что Путин рассчитывает скрыть потери в обмен на небольшую часть территорий. Украинские атаки, по оценке Бойса, несколько балансируют ситуацию, ведь их цель — сделать зиму холодной и несчастной для россиян также.

"В Восточной Европе не бывает зимних чудес. Готовьтесь к миру; он не будет приятным", — добавил он.

Напомним, 28 октября президент Владимир Зеленский заявил, что готов выходить в поле дипломатии только учитывая линию фронта. Он подчеркнул, что украинские силы не будут отходить с земель, которые фактически контролируют. При этом Зеленский заверил, что Кремлю на самом деле не нужна сделка с Киевом.

Народный депутат Сергей Нагорняк 29 октября подтвердил, что ВС РФ попытаются "выбивать" энергетически левобережье Украины. Однако он заверил, что блэкауты в регионах продлятся максимум двое суток и энергетики имеют подготовленный алгоритм действий.