"Київ не доживе до весни": у The Times спрогнозували останній бій Зеленського, звинувативши ЄС

Кореспондент і дипломатичний редактор газети Роджер Бойс наголосив, що Україна має достатньо грошей, щоб витримати до кінця першого кварталу наступного року. В ЄС обіцяли допомогу й можуть надати порятунок у вигляді заморожених активів, але журналіст не вірить, що відповідні рішення є кому ухвалювати.

"Мені неприємно це говорити, але Київ не протримається до весни. Попри всі палкі слова ЄС, просто немає ні грошей, ні бажання продовжувати захищати Україну", — заявив редактор The Times у своїй колонці, опублікованій 28 жовтня.

Він поділився, що був зачарований стійкістю українців, але з наближенням зими стає все зрозумілішим, що попереду "останній бій" президента Володимира Зеленського.

"Кошти для утримання України озброєною, здоровою та теплою вичерпуються. Західна воля підтримувати війну випаровується. Оборона незалежного Києва опустилася в ієрархії стратегічних надзвичайних ситуацій", — пояснив Бойс.

Він визнав, що через західну помітну риторику, напружені військові й дипломатичні баталії, санкції США проти найбільших російських нафтовиробників і удари БПЛА по території РФ може здаватися інакше. Однак нібито ніщо з цього насправді не змінює ходу війни.

"Цієї зими Росія посилить напад на так званий оборонний пояс України на східному фронті. Якщо ці оборонні лінії почнуть падати, то російським військам відкриється шлях до центральної України", — спрогнозував кореспондент.

Він звернув увагу на те, що мобілізаційна мета РФ цього року сягає 350 тисяч бійців з контрактами на обмежений термін. Багато з цих солдатів вже проходять підготовку. За припущенням Бойса, ЗС РФ спочатку "відкриють схід", а навесні розпочнуть наступ у центр України. При цьому, на його думку, росіяни діятимуть відповідно до оцінки Кремля щодо того, наскільки швидко у Києва закінчаться гроші.

Редактор нагадав, що лідери ЄС були близькі до укладення угоди про надання Україні репараційної позики коштом 150 мільярдів євро заморожених російських активів. Відсотки з них вже використовують, щоб приблизно 3 мільярди євро на рік виділяти на оборону України.

"Якби вдалося знайти спосіб переказати всю суму Україні, вона могла б продовжувати боротися і вижити. Однак переказ готівки майже напевно буде визнаний Кремлем незаконним і оскаржений у суді", — зазначив автор колонки.

Він додав, що якщо це презентують як "аванс" за майбутні репарації, це також оскаржить лідер РФ Володимир Путін, який вірить у свою перемогу і не збирається платити за руйнування.

"Бельгія, прочитавши дрібний шрифт, зрозуміла, що основна частина рахунку може лягти на її плечі, оскільки активи були депоновані в бельгійській компанії Euroclear. Тому вона не дала зеленого світла", — пояснив Бойс.

З його слів, можна було б створити спільну європейську гарантію з розподілом ризиків з огляду на те, що війна в Україні є найважливішою проблемою безпеки континенту, але таку пропозицію гучно відкинули.

"Як у ці напружені часи європейські платники податків можуть взяти на себе репарації Росії, які ніколи не будуть виплачені? Ось тут, у цій заплутаній дискусії, і криється гниле серце європейської війни", — заявив редактор.

Він повідомив, що Україні вистачить фінансів, щоб протриматися лише до кінця першого кварталу 2026 року, продовжуючи вести "війну за виживання" й підтримувати функціонування "понівеченої держави". Оборонний бюджет зріс до понад 70 мільярдів доларів, тоді як прогнозований дохід становить 76 мільярдів. В ЄС обіцяють фінансову підтримку протягом року-двох, але немає жодної європейської ультраправої партії, яка б це підтримала.

"Для росіян розрахунок простий: використати свої нещодавно вдосконалені знання у сфері ведення війни за допомогою дронів, щоб зробити цю зиму пеклом для українців; знищити енергетичну інфраструктуру, залізничні станції, житлові масиви, сподіваючись налаштувати народ проти уряду Зеленського, підштовхнувши його до невигідного врегулювання і роздробленої, поляризованої держави", — попередив журналіст.

Він уточнив, що Путін розраховує приховати втрати в обмін на невелику частину територій. Українські атаки, за оцінкою Бойса, дещо балансують ситуацію, адже їхня мета — зробити зиму холодною й нещасною для росіян також.

"У Східній Європі не буває зимових чудес. Готуйтеся до миру; він не буде приємним", — додав він.

Нагадаємо, 28 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що готовий виходити у поле дипломатії лише з огляду на лінію фронту. Він наголосив, що українські сили не будуть відходити з земель, які фактично контролюють. При цьому Зеленський запевнив, що Кремлю насправді не потрібна угода з Києвом.

Народний депутат Сергій Нагорняк 29 жовтня підтвердив, що ЗС РФ спробують "вибивати" енергетично лівобережжя України. Однак він запевнив, що блекаути у регіонах триватимуть максимум дві доби й енергетики мають підготовлений алгоритм дій.