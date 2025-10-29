"Не буде колапсу": нардеп заявив, що блекаути на сході можуть тривати дві доби (відео)

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк підтвердив, що на правобережжі нині більше генерації, і ЗС РФ намагатимуться "вибивати" лівобережну частину України. Однак він запевнив, що в усіх регіонах буде світло взимку, хоча й не виключені тривалі перебої і планові відключення.

"Дійсно ми маємо незначний дисбаланс у генерації, у споживанні. У нас на правобережжі більше сьогодні генерації, ніж на лівобережжі", — визнав парламентар в ефірі "Ранок.LIVE" 29 жовтня.

Він пояснив, що на лівобережжі перебуває у зоні тимчасової окупації Запорізька АЕС, а значна кількість ТЕС і ГЕС по каскаду Дніпра зазнали ворожих ударів. Водночас частина місцевих промислових підприємств була або пошкоджена, або знищена ворогом, або частково "переїхала" на захід.

"Ворог це добре розуміє. Ворог буде там намагатися вибивати лівобережжя України. Так, для нас може бути проблемою забезпечити повноцінно електроенергією і лівобережжя України, в повному об’ємі, в якому потрібно", — повідомив Нагорняк.

Він запевнив, що з обмеженнями, за графіками, з аварійними відключеннями, але світло буде.

"Я вважаю, що не буде колапсу з електричною енергією. Щонайменше тривалого не буде. Якщо й будуть якісь проблеми, вони будуть короткострокові, і там протягом доби-двох нам вдасться відновлювати, заживлювати регіони", — пояснив нардеп.

З його слів, енергетики мають чіткі алгоритми й розуміння, як швидко повернути світло в той чи інший регіон. Однак впливатиме безпекова ситуація, адже ЗС РФ цілять по фахівцях.

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук повідомляв, що про ідею розділення енергосистеми на лівий і правий береги заговорили у РФ. Однак він запевнив, що це непросто зробити. Фахівець розповів, в яких регіонах може бути найважче зі світлом в опалювальний сезон.

29 жовтня застосовують відключення світла за графіками у кількох регіонах. Найбільше обмеження торкнулись Києва, Київської та Дніпропетровської областей. Загалом електроенергію вимикатимуть у період з 8:00 до 22:00.