У РФ кажуть про розділення енергосистеми України на береги: експерт відповів, чи це можливо

Росіяни озвучують припущення, що метою ударів по енергооб'єктах є розділення системи на лівий і правий береги. Однак експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук наголосив, що це не так легко реалізувати, але деякі частини країни можуть "окремо залишитись".

"Є така думка, вона, до речі, також лунає часто від представників Росії", — зауважив фахівець у коментарі "Еспресо" 28 жовтня.

Він пояснив, що це не легко реалізувати, навіть завдаючи ударів по енергооб'єктах. ЗС РФ ще з початку повномасштабної війни атакували Дніпро, також нині під атаками Коивий Ріг, Чернігівська й Сумська області.

"Тобто не можна сказати, що це якось тільки з’явилося зараз (…) Тому вона має право на існування, така думка, але її реалізація дуже складна і, скажімо так, тягне за собою, я не думаю, що виключно ракетні якісь методи можуть бути, там, десятки, сотні, тисячі дронів", — пояснив Корольчук.

Відео дня

Він визнав, що пошкодження будуть і вже є, після чого починаються ремонтні роботи. Ворог виснажує українську енергосистему, і її ресурси зменшуються. Це послаблює можливість проходити опалювальний сезон, а робота промисловості вимушено обмежується задля скорочення споживання світла і газу.

Однак експерт не згоден з думкою, що Росія прагне розділити енергосистему на лівий і правий береги. З його слів, ймовірніше, східна і південна частина, а також центральна і західна частини країни можуть "окремо залишитись". Загалом, за оцінкою Корольчука, більші ризики у зимовий період будуть для тих регіонів, де нині вже застосовують відключення світла.

"Насамперед, зимовий період він складний. З більшими відключеннями, з більшими обмеженнями, з тривалими, можливо, обмеженнями електроенергії. Тобто там, де електроенергії може не бути не те, що добу, дві-три доби. Це все, звичайно, повторюю, в умовах зими, зимового періоду", — підкреслив він.

Експерт нагадав, що для низки регіонів, зокрема Харкова й Одеси, тривалі знеструмлення не є чимось новим. Відсутність світла створює незручності й вибиває з робочого графіку, але місцеві успішно пройшли зими, хто і відносно теплі. Однак ця зима може бути менш комфортною за температурою, і це накладається на прогнози щодо ситуації зі світлом.

Нагадаємо, 28 жовтня в Україні застосовують графіки відключень світла з 7:00 до 22:00. У ДТЕК публікували графіки для Києва, Київської і Дніпропетровської областей.

Очільник "Укренерго" Віталій Зайченко розповів, що споживання під кінець жовтня перевищило прогнози, тому що українці гріються за допомогою обігрівачів і кондиціонерів. Очікується, що після старту опалювального сезону показники знизяться.