Відключення світла в Україні: ДТЕК оприлюднив графіки на 28 жовтня

28 жовтня в окремих регіонах України будуть запроваджені обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

За інформацією Укренерго, погодинні відключення для населення заплановані з 08:00 до 22:00 обсягом від однієї до двох черг. Для промислових споживачів передбачено обмеження потужності з 07:00 до 22:00.

Відомство зазначає, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися, тому важливо регулярно перевіряти офіційну інформацію на сайтах та сторінках обленерго у вашому регіоні.

"Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", — йдеться в дописі.

Відео дня

Окрім цього, ДТЕК вже оприлюднив графіки відключень для Києва, Київської та Дніпропетровської областей. Зокрема, світло вимикатимуть по чергах у різний час доби. У разі змін компанія обіцяє оперативно повідомляти про це у своєму телеграм-каналі.

Графіки вимкнення світла у Києві 28 жовтня Фото: ДТЕК

Графіки вимкнення світла у Києві 28 жовтня Фото: ДТЕК

Зокрема, у графіках, що стосуються Київської області зазначено, що у черги 5.2 світло буде весь день.

Графіки вимкнення світла у Києвській області 28 жовтня Фото: ДТЕК

Графіки вимкнення світла у Києвській області 28 жовтня Фото: ДТЕК

Натомість у Дніпропетровські області електроенергію не вимикатимуть у споживачів за чергами 5.1 та 5.2.

Графіки вимкнення світла у Дніпропетровській області 28 жовтня Фото: ДТЕК

Графіки вимкнення світла у Дніпропетровській області 28 жовтня Фото: ДТЕК

Варто зауважити, що в "Укренерго" пояснювали, що станом на 27 жовтня енергосистема України працює в складних умовах. Через наслідки російських обстрілів та негоду у кількох регіонах запроваджені погодинні відключення електроенергії, а на Дніпропетровщині знеструмлені 54 населені пункти. Також зберігається високий рівень споживання, тому українців закликають не вмикати одночасно потужні електроприлади до 22:00. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи, а графіки відключень діятимуть, доки ситуація не стабілізується.

Нагадаємо, що голова "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив: 27 жовтня планували обмежити лише промислових споживачів, однак через складну ситуацію довелося запровадити екстрені відключення для населення.

Цього ж дня у ДТЕК повідомили про оновлення графіків відключень для Києва та Дніпропетровської області.