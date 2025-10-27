Екстрені відключення в Україні: чому запровадили графіки і в які години не буде світла (відео)

У Києві та декількох областях 27 жовтня впровадили екстрені відключення, а згодом заявили про перехід до стабілізаційних графіків. Очільник "Укренерго" Віталій Зайченко пояснив, яка ситуація в системі й чому виникла потреба в таких обмеженнях.

Обмеження запровадили у Київській, Дніпропетровській і Сумській областях, а також столиці. Однак Зайченко повідомив в ефірі телемарафону 27 жовтня, що енергетики планували обмежувати в потужності лише промисловість.

"На жаль, ці графіки не були ефективними, так як не розраховували, що споживання пішло вище через досить хмарну погоду на території України. Тому для збереження нашої енергосистеми ми були змушені ввести аварійні відключення, які з часом перейдуть на графіки погодинні. Для того, щоб наші споживачі знали, за яким графіком вони будуть отримувати світло", — пояснив він.

Голова "Укренерго" запевнив, що протягом усієї доби обмежувати споживачів не планують. Графіки діятимуть лише в години найбільшого навантаження системи. Нині таких піків два — зранку в період з 10:00 до 12:00 та ввечері з 15:00 до 19:00.

"Саме в цей період будуть діяти графіки погодинних відключень. В інші періоди, ми надіємось, що зможемо забезпечити всіх споживачів електроенергією без обмежень", — зазначив Зайченко.

Він розповів, що споживання під кінець жовтня зросло і перевищило навіть прогнози фахівців "Укренерго". Це пов’язано з тим, що у регіонах похолодало, але опалювальний сезон не стартував, і українці гріються за допомогою електричних обігрівачів або кондиціонерів. Коли у домівки поступить тепло, споживання має зменшитись.

Екстрені відключення в Україні: запрацювали графіки

У ДТЕК заявили, що у Києві, Київській і Дніпропетровській областях перейшли до стабілізаційних графіків. У "Сумиобленерго" проінформували, що у регіоні з 16:00 до 19:00 діятимуть графіки в обсязі двох черг.

"Будь ласка, коли світло з’являється, не вмикайте всі енергоємні прилади одночасно. Під час відключення краще витягнути з розеток побутові прилади", — закликали українців енергетики.

Нагадаємо, фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов попередив, що зима в Україні буде складною. З його слів, температура у квартирах українців становитиме від +5 до +10 градусів, а через спроби обігріти житло самостійно світло вимикатимуть кожні кілька годин.

У The Guardian передали, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що США посилять підтримку України напередодні зими. Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія добивається гуманітарної катастрофи.