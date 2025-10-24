Путін хоче спровокувати гуманітарну катастрофу в Україні: що Стармер пообіцяв Зеленському

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про намір посилити допомогу Україні напередодні зими, коли Росія може посилити удари по енергосистемі. Президент України Володимир Зеленський попередив, що Кремль намагається створити гуманітарну катастрофу.

Як повідомляє The Guardian, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що цього тижня було зроблено "величезні кроки вперед" для підтримки України, але, за його словами, "ми можемо зробити більше" у сфері далекобійних можливостей. Він назвав Велику Британію "найближчим прихильником і союзником" Києва.

Під час двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні Стармер підкреслив, що Велика Британія продовжить координувати дії з коаліцією держав, які підтримують Україну.

"Володимире, дуже приємно знову вітати вас тут, на Даунінг-стріт, на справді важливій зустрічі між нами двома, як на двосторонній основі, так і для коаліції охочих", — зазначив прем'єр-міністр.

Відео дня

Він наголосив, що британська сторона "знову підтверджує беззаперечну відданість підтримці України та подоланню виклику російської агресії". Стармер підкреслив, що Путін демонструє "абсолютне небажання діяти", продовжуючи напади на мирних жителів і дітей.

"Я справді думаю, що цього тижня ми можемо реально натиснути на російську нафту і газ. Цього тижня вже зроблено величезні кроки вперед. Ми можемо зробити ще більше в плані можливостей, зокрема далекобійних, і продовжити роботу в коаліції охочих щодо гарантій безпеки", — заявив голова уряду Великої Британії.

Сидячи поруч із британським прем'єром, президент України наголосив на небезпеці, яку несе зима для цивільного населення.

"Путін хоче влаштувати гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими", — сказав Зеленський.

Він погодився з оцінкою Стармера, що російський диктатор не має наміру припиняти війну, а навпаки — посилює атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

"Ми не самотні в цій ситуації… з самого початку війни, але особливо зараз", — наголосив президент України.

Нагадаємо, Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України, постачаючи військову допомогу, обладнання для протиповітряної оборони та гуманітарну підтримку. Очікується, що нові домовленості між Києвом і Лондоном можуть включати посилення оборонних спроможностей України до початку зимового періоду.

Як повідомляв Фокус, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Чарльзом III у місті Віндзор.

Фокус також писав, що Зеленський і лідери ЄС виступили за припинення вогню за лінією фронту.