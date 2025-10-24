Путин хочет спровоцировать гуманитарную катастрофу в Украине: что Стармер пообещал Зеленскому

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении усилить помощь Украине в преддверии зимы, когда Россия может усилить удары по энергосистеме. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Кремль пытается создать гуманитарную катастрофу.

Как сообщает The Guardian, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что на этой неделе были сделаны "огромные шаги вперед" для поддержки Украины, но, по его словам, "мы можем сделать больше" в сфере дальнобойных возможностей. Он назвал Великобританию "ближайшим сторонником и союзником" Киева.

Во время двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне Стармер подчеркнул, что Великобритания продолжит координировать действия с коалицией государств, которые поддерживают Украину.

"Владимир, очень приятно снова приветствовать вас здесь, на Даунинг-стрит, на действительно важной встрече между нами двумя, как на двусторонней основе, так и для коалиции желающих", — отметил премьер-министр.

Відео дня

Он подчеркнул, что британская сторона "вновь подтверждает безоговорочную приверженность поддержке Украины и преодолению вызова российской агрессии". Стармер подчеркнул, что Путин демонстрирует "абсолютное нежелание действовать", продолжая нападения на мирных жителей и детей.

"Я действительно думаю, что на этой неделе мы можем реально надавить на российскую нефть и газ. На этой неделе уже сделаны огромные шаги вперед. Мы можем сделать еще больше в плане возможностей, в частности дальнобойных, и продолжить работу в коалиции желающих по гарантиям безопасности", — заявил глава правительства Великобритании.

Сидя рядом с британским премьером, президент Украины отметил опасность, которую несет зима для гражданского населения.

"Путин хочет устроить гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой", — сказал Зеленский.

Он согласился с оценкой Стармера, что российский диктатор не намерен прекращать войну, а наоборот — усиливает атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Мы не одиноки в этой ситуации... с самого начала войны, но особенно сейчас", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, Великобритания остается одним из ключевых партнеров Украины, поставляя военную помощь, оборудование для противовоздушной обороны и гуманитарную поддержку. Ожидается, что новые договоренности между Киевом и Лондоном могут включать усиление оборонных возможностей Украины до начала зимнего периода.

Как сообщал Фокус, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с королем Чарльзом III в городе Виндзор.

Фокус также писал, что Зеленский и лидеры ЕС выступили за прекращение огня за линией фронта.