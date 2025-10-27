Экстренные отключения в Украине: почему ввели графики и в какие часы не будет света (видео)

В Киеве и нескольких областях 27 октября ввели экстренные отключения, а затем заявили о переходе к стабилизационным графикам. Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко объяснил, какая ситуация в системе и почему возникла необходимость в таких ограничениях.

Ограничения ввели в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях, а также столице. Однако Зайченко сообщил в эфире телемарафона 27 октября, что энергетики планировали ограничивать в мощности только промышленность.

"К сожалению, эти графики не были эффективными, так как не рассчитывали, что потребление пошло выше из-за достаточно облачной погоды на территории Украины. Поэтому для сохранения нашей энергосистемы мы были вынуждены ввести аварийные отключения, которые со временем перейдут на графики почасовые. Для того, чтобы наши потребители знали, по какому графику они будут получать свет", — пояснил он.

Глава "Укрэнерго" заверил, что в течение всех суток ограничивать потребителей не планируют. Графики будут действовать только в часы наибольшей нагрузки системы. Сейчас таких пиков два — утром в период с 10:00 до 12:00 и вечером с 15:00 до 19:00.

"Именно в этот период будут действовать графики почасовых отключений. В другие периоды, мы надеемся, что сможем обеспечить всех потребителей электроэнергией без ограничений", — отметил Зайченко.

Он рассказал, что потребление под конец октября выросло и превысило даже прогнозы специалистов "Укрэнерго". Это связано с тем, что в регионах похолодало, но отопительный сезон не стартовал, и украинцы греются с помощью электрических обогревателей или кондиционеров. Когда в дома поступит тепло, потребление должно уменьшиться.

Экстренные отключения в Украине: заработали графики

В ДТЭК заявили, что в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях перешли к стабилизационным графикам. В "Сумыоблэнерго" проинформировали, что в регионе с 16:00 до 19:00 будут действовать графики в объеме двух очередей.

"Пожалуйста, когда свет появляется, не включайте все энергоемкие приборы одновременно. Во время отключения лучше вытащить из розеток бытовые приборы", — призвали украинцев энергетики.

Напомним, специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил, что зима в Украине будет сложной. По его словам, температура в квартирах украинцев составит от +5 до +10 градусов, а из-за попыток обогреть жилье самостоятельно свет будут выключать каждые несколько часов.

В The Guardian передали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что США усилят поддержку Украины в преддверии зимы. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия добивается гуманитарной катастрофы.