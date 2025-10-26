"Температура в квартирах будет +5 +10": Сергей "Флеш" рассказал, чего ждать украинцам зимой из-за атак РФ

ВС РФ продолжают осуществлять массированные атаки на энергетические объекты Украины, из-за чего стоит ожидать сложной зимы. Температура воздуха в квартирах будет достигать от +5 до +10 градусов, а попытки обогреваться электрическими приборами вызовут перегрузки и графики отключений через каждые несколько часов.

Такая ситуация возможна по состоянию на данный момент и будет в том случае, если ничего не изменится. Об этом рассказал специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов 25 октября в своем Telegram-канале.

"Что нас ждет зимой (на данный момент). Повторюсь еще раз — на данный момент, потому что ситуация меняется каждый день. Россияне атакуют, власть чинит, россияне снова атакуют", — отметил "Флеш".

Эксперт утверждает, что россиянам безразлично то, будут ли сидеть украинцы в холоде и темноте или нет. У них совсем другая цель, которой они пытаются достичь благодаря массированным атакам на украинскую энергетику.

Відео дня

"Температура в квартирах будет +5 +10 (в зависимости от погоды). Попытки обогреваться электричеством приведут к перегрузке сетей и графикам отключения (каждые несколько часов)", — считает Бескрестнов.

Россияне стремятся "сломать" население украинской столицы и спровоцировать хаос и панику, отмечает эксперт.

Чего ожидать зимой

Сергей "Флеш" также рассказал, чего следует ожидать жителям столицы зимой 2025-2026 годов:

"Голода не будет";

"Топливо будет";

"Вода, надеюсь, будет";

"Мэрия сделает все, чтобы больницы, садики и критическая инфраструктура работали";

"Будут пункты обогрева и т.д.";

"Мобильная связь и интернет будут".

Эксперт также дал несколько советов, которые могут быть полезными украинцам этой зимой:

приобрести генераторы, удлинители и иметь небольшой запас топлива;

подумать о "запасном варианте" жилья на зимний период.

Также эксперт советует обратить внимание на автономные дизельные обогреватели.

По словам Сергея "Флеша", украинцы смогут выстоять, однако зима будет нелегкой.

"Конечно, мы выстоим, но будет трудно", — считает эксперт.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщили, что 26 октября в Украине будут отключать свет: в ДТЭК обнародовали графики.

Также 25 октября министр энергетики Светлана Гринчук в комментарии РБК-Украина рассказала, когда в Украине начнется отопительный сезон.