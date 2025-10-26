"Температура в квартирах буде +5 +10": Сергій "Флеш" розповів, чого чекати українцям узимку через атаки РФ

ЗС РФ продовжують здійснювати масовані атаки на енергетичні об'єкти України, через що варто очікувати складної зими. Температура повітря у квартирах сягатиме від +5 до +10 градусів, а спроби обігріватися електричними приладами спричинять перевантаження і графіки відключень через кожні кілька годин.

Така ситуація можлива станом на цей момент і буде у тому випадку, якщо нічого не зміниться. Про це розповів фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов 25 жовтня у своєму Telegram-каналі.

"Що нас чекає взимку (на даний момент). Повторюся ще раз — на даний момент, тому що ситуація змінюється щодня. Росіяни атакують, влада лагодить, росіяни знову атакують", — зазначив "Флеш".

Експерт стверджує, що росіянам байдуже те, чи сидітимуть українці у холоді та темряві, чи ні. У них зовсім інша ціль, якої вони намагаються досягнути завдяки масованим атакам на українську енергетику.

"Температура в квартирах буде +5 +10 (залежно від погоди). Спроби обігріватися електрикою призведуть до перевантаження мереж і графіків відключення (кожні кілька годин)", — вважає Бескрестнов.

Відео дня

Росіяни прагнуть "зламати" населення української столиці та спровокувати хаос і паніку, зазначає експерт.

Чого очікувати узимку

Сергій "Флеш" також розповів, чого слід сподіватися мешканцям столиці узимку 2025-2026 років:

"Голоду не буде";

"Паливо буде";

"Вода, сподіваюся, буде";

"Мерія зробить все, щоб лікарні, садочки та критична інфраструктура працювали";

"Будуть пункти обігріву тощо";

"Мобільний зв'язок та інтернет будуть".

Експерт також дав кілька порад, які можуть бути корисними українцям цієї зими:

придбати генератори, подовжувачі та мати невеликий запас палива;

подумати про "запасний варіант" помешкання на зимовий період.

Також експерт радить звернути увагу на автономні дизельні обігрівачі.

За словами Сергія "Флеша", українці зможуть вистояти, однак зима буде нелегкою.

"Звичайно, ми вистоїмо, але буде важко", — вважає експерт.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, що 26 жовтня в Україні відключатимуть світло: у ДТЕК оприлюднили графіки.

Також 25 жовтня міністерка енергетики Світлана Гринчук у коментарі РБК-Україна розповіла, коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон.