"Затягувань не буде": міністерка енергетики пообіцяла швидкий старт опалювального сезону

Міністерка енергетики України Світлана Грінчук розповіла, що в Україні опалювальний сезон розпочнеться найближчими днями — затримок із боку уряду не буде.

"Затягувань з боку уряду цього питання точно не буде. Я думаю, що в найближчі дні зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах", — зазначила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час виступу в міністерстві, відповідаючи на питання журналіста "РБК-Україна".

Грінчук вийшла до преси спільно із міністеркою енергетики Німеччини Катеріні Райхе.

За словами Грінчук, усі необхідні підготовчі заходи проведено, а енергетична система готова до подачі тепла в оселі громадян. Тож українці можуть розраховувати, що батареї стануть теплими вже зовсім скоро.

Це ж вона повторила у коментарі ведучім "Єдиних новин". Грінчук розповіла, що "всі готуються" і опалення з'явиться в будинках українців, коли енергетики зрозуміють, що погодні умови стали холоднішими.

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко заявляв, що удари РФ "вибили" майже всю газову систему в Україні. За його словами, опалювальний сезон в Україні цієї зими лишається "під питанням".

А заступник міністра енергетики України Микола Колесник 20 жовтня розповідав, що росіяни змінили тактику ударів по газосховищах України. За його словами, ЗС РФ цілеспрямовано атакують об'єкти газопередачі, які здійснюють розподіл газу на конкретні населені пункти.