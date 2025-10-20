ЗС РФ змінили тактику ударів по газосховищах України: якими можуть бути наслідки

Росія змінила тактику і почала цілеспрямовано атакувати об'єкти газопередачі, від яких безпосередньо залежить постачання міст.

Йдеться не про стратегічні об'єкти, проте ворог перевіряє, наскільки вдасться знизити потужність транспортування газу на ключові об'єкти теплозабезпечення. Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колесник під час форуму РБК-Україна "Енергія, яка тримає Україну".

"Ми бачимо, що ворог почав атакувати деякі об'єкти, від яких залежить розподіл природного газу на конкретний населений пункт", — зазначив Колесник.

У відповідь на загрозу посилюється фізичний захист цих об'єктів, щоб запобігти руйнуванню.

Заступник міністра також повідомив, що Україна планує активний імпорт газу, компенсуючи втрати через удари по видобутку.

"Ворог завдав удару по видобутку. Є наслідки. І різниця того, що втратили, фактично і є мета змістити його імпортом", — наголосив він.

Колесник додав, що атаки тривають: тільки за початок жовтня країна зафіксувала понад шість ударів по газовій інфраструктурі.

При цьому Україна вже на 99,5% виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном — це близько 13,2 млрд кубометрів, але імпорт продовжать через зниження внутрішнього видобутку.

Нагадаємо, що народний депутат, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко заявив, що взимку Україна може зіткнутися з дефіцитом газу, тому уряд максимально відтягуватиме початок опалювального сезону.

Восени ЗС РФ посилили удари по енергооб'єктах. Унаслідок масштабного обстрілу 16 жовтня компанія "ДТЕК Нафтогаз" була змушена зупинити роботу об'єктів газовидобутку в Полтавській області.