ВС РФ сменили тактику ударов по газохранилищам Украины: какими могут быть последствия

Россия сменила тактику и начала целенаправленно атаковать объекты газопередачи, от которых напрямую зависит снабжение городов.

Речь идет не о стратегических объектах, однако враг проверяет, насколько удастся снизить мощность транспортировки газа на ключевые объекты теплообеспечения. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время форума РБК-Украина "Энергия, которая держит Украину".

"Мы видим, что враг начал атаковать некоторые объекты, от которых зависит распределение природного газа на конкретный населенный пункт", — отметил Колесник.

В ответ на угрозу усиливается физическая защита этих объектов, чтобы предотвратить разрушения.

Замминистра также сообщил, что Украина планирует активный импорт газа, компенсируя потери из-за ударов по добыче.

"Враг нанес удар по добыче. Есть последствия. И разница того, что потеряли, фактически и есть цель сместить его импортом", — подчеркнул он.

Колесник добавил, что атаки продолжаются: только за начало октября страна зафиксировала более шести ударов по газовой инфраструктуре.

При этом Украина уже на 99,5% выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном — это около 13,2 млрд кубометров, но импорт продолжат из-за снижения внутренней добычи.

Напомним, что народный депутат, бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко заявил, что зимой Украина может столкнуться с дефицитом газа, поэтому правительство будет максимально оттягивать начало отопительного сезона.

Осенью ВС РФ усилили удары по энергообъектам. В результате масштабного обстрела 16 октября компания "ДТЭК Нафтогаз" была вынуждена остановить работу объектов газодобычи в Полтавской области.