"Затягиваний не будет": министр энергетики пообещала быстрый старт отопительного сезона

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук рассказала, что в Украине отопительный сезон начнется в ближайшие дни — задержек со стороны правительства не будет.

"Затягиваний со стороны правительства этого вопроса точно не будет. Я думаю, что в ближайшие дни со снижением температуры местные органы власти будут принимать решение о начале отопительного сезона в их регионах", — отметила министр энергетики Светлана Гринчук во время выступления в министерстве, отвечая на вопрос журналиста "РБК-Украина".

Гринчук вышла к прессе совместно с министром энергетики Германии Катерини Райхе.

По словам Гринчук, все необходимые подготовительные мероприятия проведены, а энергетическая система готова к подаче тепла в дома граждан. Поэтому украинцы могут рассчитывать, что батареи станут теплыми уже совсем скоро.

Это же она повторила в комментарии ведущим "Единых новостей". Гринчук рассказала, что "все готовятся" и отопление появится в домах украинцев, когда энергетики поймут, что погодные условия стали холоднее.

Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что удары РФ "выбили" почти всю газовую систему в Украине. По его словам, отопительный сезон в Украине этой зимой остается "под вопросом".

А заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник 20 октября рассказывал, что россияне изменили тактику ударов по газохранилищам Украины. По его словам, ВС РФ целенаправленно атакуют объекты газопередачи, которые осуществляют распределение газа на конкретные населенные пункты.