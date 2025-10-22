Поддержите нас UA
Удары ВС РФ по энергообъектам Украины

Этой зимой отопление в Украине под вопросом: удары РФ "выбили" почти всю газовую систему, — нардеп

Удар РФ по газовой инфраструктуре
Нардеп Гончаренко заявил, что РФ своими ударами "выбила" почти всю газовую систему Украины | Фото: Министерство энергетики Украины

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что удары РФ "выбили" почти всю газовую систему в Украине. По его словам, отопительный сезон в Украине этой зимой остается "под вопросом".

О перспективах запуска отопления в Украине народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале.

Фото: скриншот

Новость дополняется...