Цієї зими опалення в Україні під питанням: удари РФ "вибили" майже всю газову систему, — нардеп

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що удари РФ "вибили" майже всю газову систему в Україні. За його словами, опалювальний сезон в Україні цієї зими лишається "під питанням".

Про перспективи запуску опалення в Україні народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко написав у своєму Telegram-каналі. Перед тим він повідомив, що основними цілями масованого удару РФ у ніч на 22 жовтня були гідроелектростанції та теплоелектростанції.

Гончаренко спрогнозував перспективи запуску опалювального сезону в Україні Фото: скриншот

"Багато бачу питань, чому опалення не включають? Відповідаю: нам вибили практично всю газову систему. Тут ми також не готувались", — написав парламентар.

Він додав, що опалювальний сезон 2025-2026 лишається "під величезним питанням".

У попередньому дописі він зазначив, що росіяни також систематично "вибивають" електрику в Україні.

"Захисту енергетичних обʼєктів не має. Просто їх не побудували", — заявив депутат.

Гончаренко заявив, що Росіяни "вибивають" електрику в Україні через відсутність захисту енергооб'єктів Фото: скриншот

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук своєю чергою повідомила, що протягом усієї ночі на 22 жовтня росіяни масовано завдавали ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, внаслідок російської масованої атаки на Чернігівщину ввечері 20 жовтня в обласному центрі та на півночі області стався блекаут. Голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус повідомляв про влучання ворожих "Шахедів" в об'єкти теплопостачання та енергетики.

Заступник міністра енергетики України Микола Колесник 20 жовтня розповідав, що росіяни змінили тактику ударів по газосховищах України. За його словами, ЗС РФ цілеспрямовано атакують об'єкти газопередачі, які здійснюють розподіл газу на конкретні населені пункти.