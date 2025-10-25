В Україні 26 жовтня відключатимуть світло: у ДТЕК оприлюднили графіки (фото)

В Україні через наслідки російських обстрілів 26 жовтня відключатимуть електроенергію у деяких регіонах. Обмеження зокрема торкнуться столиці.

Графіки відключення світла 26 жовтня діятимуть у Києві та у Київській області. Про введення обмежень повідомили у Telegram-каналі "Укренерго" увечері 25 жовтня.

За даними відомства, графіки погодинних відключень діятимуть з 09:00 до 22:00 години обсягом від 0,5 до 1 черги. Також у вказаний час діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Відключення світла 26 жовтня у Києві

У столиці 26 жовтня запроваджено графіки відключення електроенергії. За даними ДТЕК, світло виключатимуть у наступні години:

Черга 1.1 — з 11:30 до 15:30;

Черга 1.2 — з 15:00 до 18:00;

Черга 2.1 — відключення не запроваджено;

Черга 2.2 — відключення не запроваджено;

Черга 3.1 — з 15:00 до 18:00;

Черга 3.2 — відключення не запроваджено;

Черга 4.1 — з 17:30 до 20:30;

Черга 4.2 — з 17:30 до 22:00;

Черга 5.1 — з 10:00 до 12:30;

Черга 5.2 — з 20:00 до 22:00;

Черга 6.1 — відключення не запроваджено;

Черга 6.2 — з 09:00 до 12:00.

Відео дня

ДТЕК | графік відключення світла у Києві 26 жовтня ДТЕК | графік відключення світла у Києві 26 жовтня

Відключення світла 26 жовтня у Київській області

Відключення світла запроваджено також у Київській області 26 жовтня. Світло по області, за даними ДТЕК, відключатимуть у вказані години:

Черга 1.1 — відключення не запроваджено;

Черга 1.2 — з 11:30 до 15:00;

Черга 2.1 — відключення не запроваджено;

Черга 2.2 — відключення не запроваджено;

Черга 3.1 — відключення не запроваджено;

Черга 3.2 — відключення не запроваджено;

Черга 4.1 — з 15:00 до 18:30;

Черга 4.2 — з 14:30 до 18:30;

Черга 5.1 — з 09:00 до 11:30;

Черга 5.2 — з 10:00 до 12:00;

Черга 6.1 — з 18:00 до 22:00;

Черга 6.2 — з 18:00 до 22:00.

ДТЕК | графік відключення світла у Київській області 26 жовтня ДТЕК | графік відключення світла у Київській області 26 жовтня

Відключення світла 26 жовтня у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області, як стверджують у ДТЕК, графіків відключень на 26 жовтня не заплановано. Однак у відомстві попереджають, що можливі точкові аварії у зв'язку зі складною енергетичною ситуацією.

Нагадаємо, 25 жовтня у Краматорській міській раді повідомили, що росіяни повністю знищили третій вітрогенератор у Краматорську.

Також 25 жовтня міністерка енергетики Світлана Гринчук у коментарі РБК-Україна пообіцяла швидкий старт опалювального сезону.