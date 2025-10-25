В Украине 26 октября будут отключать свет: в ДТЭК обнародовали графики (фото)

В Украине из-за последствий российских обстрелов 26 октября будут отключать электроэнергию в некоторых регионах. Ограничения в частности коснутся столицы.

Графики отключения света 26 октября будут действовать в Киеве и в Киевской области. О введении ограничений сообщили в Telegram-канале "Укрэнерго" вечером 25 октября.

По данным ведомства, графики почасовых отключений будут действовать с 09:00 до 22:00 часов объемом от 0,5 до 1 очереди. Также в указанное время будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Отключение света 26 октября в Киеве

В столице 26 октября введены графики отключения электроэнергии. По данным ДТЭК, свет будут выключать в последующие часы:

Очередь 1.1 — с 11:30 до 15:30;

Очередь 1.2 — с 15:00 до 18:00;

Очередь 2.1 — отключение не введено;

Очередь 2.2 — отключение не введено;

Очередь 3.1 — с 15:00 до 18:00;

Очередь 3.2 — отключение не введено;

Очередь 4.1 — с 17:30 до 20:30;

Очередь 4.2 — с 17:30 до 22:00;

Очередь 5.1 — с 10:00 до 12:30;

Очередь 5.2 — с 20:00 до 22:00;

Очередь 6.1 — отключение не введено;

Очередь 6.2 — с 09:00 до 12:00.

Відео дня

ДТЭК | график отключения света в Киеве 26 октября ДТЭК | график отключения света в Киеве 26 октября

Отключение света 26 октября в Киевской области

Отключение света введено также в Киевской области 26 октября. Свет по области, по данным ДТЭК, будут отключать в указанные часы:

Очередь 1.1 — отключение не введено;

Очередь 1.2 — с 11:30 до 15:00;

Очередь 2.1 — отключение не введено;

Очередь 2.2 — отключение не введено;

Очередь 3.1 — отключение не введено;

Очередь 3.2 — отключение не введено;

Очередь 4.1 — с 15:00 до 18:30;

Очередь 4.2 — с 14:30 до 18:30;

Очередь 5.1 — с 09:00 до 11:30;

Очередь 5.2 — с 10:00 до 12:00;

Очередь 6.1 — с 18:00 до 22:00;

Очередь 6.2 — с 18:00 до 22:00.

ДТЭК | график отключения света в Киевской области 26 октября ДТЭК | график отключения света в Киевской области 26 октября

Отключение света 26 октября в Днепропетровской области

В Днепропетровской области, как утверждают в ДТЭК, графиков отключений на 26 октября не запланировано. Однако в ведомстве предупреждают, что возможны точечные аварии в связи со сложной энергетической ситуацией.

Напомним, 25 октября в Краматорском городском совете сообщили, что россияне полностью уничтожили третий ветрогенератор в Краматорске.

Также 25 октября министр энергетики Светлана Гринчук в комментарии РБК-Украина пообещала быстрый старт отопительного сезона.