Відключення світла 27 жовтня: для Києва і Дніпропетровської області оновили графіки

27 жовтня у Києві й низці регіонів застосували екстрені відключення, а згодом оголосили про перехід до стабілізаційних графіків. У ДТЕК заявили, що для столиці і Дніпропетровської області оновили графіки відключень.

Енергетики пообіцяли, що в разі змін оперативно інформуватимуть споживачів про ситуацію. Оновлені графіки для Києва опублікували в Telegram-каналі ДТЕК.

Графіки стабілізаційних відключень у Києві Фото: ДТЕК

Також графіки відключень оновили для Дніпропетровської області. Якщо ситуація зміниться, енергетики про це повідомлять.

Графіки стабілізаційних відключень у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки свідчать, що відключення світла до кінця доби. У Києві найбільше пощастило споживачам з черги 2.1, адже вони матимуть електроенергію увесь день.

Ситуація в енергосистемі

В "Укренерго" заявили про складну ситуацію в енергосистемі, через яку в кількох регіонах вимушено запровадили погодинні відключення світла. Окрім того, з 07:00 до 19:00 в окремих регіонах діють обмеження для промислових споживачів.

"Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Якщо зараз у вас є світло, будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами до 22:00", — закликали енергетики.

Нагадаємо, голова "Укренерго" Віталій Зайченко пояснив, що 27 жовтня планували обмежувати лише промисловість, але довелося запроваджувати екстрені відключення для споживачів. Він розповів, в які години буде найважче зі світлом.

27 жовтня фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов звернув увагу на шість рядів блоків навколо трансформатора, знищеного російськими БПЛА. З його слів, на деяких енергооб’єктах ставляться байдуже до захисту від ударів.