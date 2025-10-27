Зверху все відкрито: Сергій "Флеш" показав стан захисту енергооб'єктів (фото)

Знищений ударами російських дронів трансформатор не врятував захист, встановлений навколо нього раніше.

Замість капіальної закритої споруди енергетичний об'єкт обклали шістьма рядами бетонних блоків, у середину яких боєприпас потрапив практично безперешкодно. Відповідні кадри опублікував у себе в Telegram-каналі фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Шість рядів блоків не врятували трансформатор. Дивно чому? Може, тому, що зверху все відкрито? Їжджу країною, звертаю увагу на підстанції. Десь люди намагаються закрити все максимально якісно, як можуть. А десь пофігізм", — констатує він.

За словами Бескрестнова, у нього дедалі частіше виникає думка про необхідність створення владою експертних групи, які б об'їхали всю країну з реальною оцінкою вжитих заходів щодо захисту та рекомендаціями.

Результат обстрілу трансформатора Фото: Telegram/serhii_flash

Питання про недостатній захист енергооб'єктів гучно обговорювалося ще навесні минулого року. Після того, як наприкінці березня 2024-го росіяни завдали низку повітряних ударів по генерувальних потужностях української енергетичної системи, "Укргідроенерго" заявила про втрату 20% генерувальних потужностей. Було знищено основні потужності генерування теплової та електричної енергії Харківської ТЕЦ-5. Група ДТЕК повідомляла, що внаслідок атак пошкоджено 80% енергоблоків ТЕС. У державному "Центренерго" заявили про повне руйнування Зміївської та Трипільської ТЕС і втрату 100% генерації.

Незважаючи на величезні кошти, виділені на укриття об'єктів, врятувати більшу частину енергетики не вдалося з цілої низки причин.

Своєю чергою голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус днями визнав, що ЗС РФ вдається бити по заводах з українського ВПК і по енергетичній системі. Однак, за його словами, побудувати укриття навколо цих об'єктів не вийде, тому Україна обрала інший шлях.

Він зазначив, що Україні потрібно відштовхуватися від реальних можливостей:

"Треба бути об'єктивними і розуміти: щось захистити можна, щось захистити не можна".

Українцям же знову обіцяють важку зиму. У НАТО впевнені, що російські атаки на критичні об'єкти енергетики України триватимуть протягом усього опалювального сезону.