Сверху все открыто: Сергей "Флеш" показал состояние защиты энергообъектов (фото)

Уничтоженный ударами российских дронов трансформатор не спасла защита, установленная вокруг него ранее.

Вместо капиального закрытого сооружения энергетический объект обложили шестью рядами бетонным блоков, в середину которых боеприпас попал практически беспрепятственно. Соответствующие кадры опубликовал у себя в Telegram-канале специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Шесть рядов блоков не спасли трансформатор. Удивительно почему? Может, потому, что сверху все открыто? Езжу по стране, обращаю внимание на подстанции. Где-то люди пытаются закрыть все максимально качественно, как могут. А где-то пофигизм", – констатирует он.

По словам Бескрестнова, у него все чаще возникает мнение о необходимости создания властями эспертных группы, которые бы объехали всю страну с реальной оценкой принятых мер по защите и рекомендациями.

Результат обстрела трансформатора Фото: Telegram/serhii_flash

Вопрос о недостаточной защите энергообъектов громко обсуждался еще весной прошлого года. После того, как в конце марта 2024-го россияне нанесли ряд воздушных ударов по генерирующим мощностям украинской энергетической системы, "Укргидроэнерго" заявила о потере 20% генерирующих мощностей. Были уничтожены основные мощности генерирования тепловой и электрической энергии Харьковской ТЭЦ-5. Группа ДТЭК сообщала, что в результате атак повреждено 80% энергоблоков ТЭС. В государственном "Центрэнерго" заявили о полном разрушении Змиевской и Трипольской ТЭС и потере 100% генерации.

Несмотря на огромные средства, выделенные на укрытие объектов, спасти большую часть энергетики не удалось по целому ряду причин.

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на днях признал, что ВС РФ удается бить по заводам из украинского ВПК и по энергетической системе. Однако, по его словам, построить укрытие вокруг этих объектов не получится, поэтому Украина выбрала другой путь.

Он отметил, что Украине нужно отталкиваться от реальных возможностей:

"Надо быть объективными и понимать: что-то защитить можно, что-то защитить нельзя".

Украинцам же снова обещают тяжелейшую зиму. В НАТО уверены, что российские атаки на критические объекты энергетики Украины будут продолжаться в течение всего отопительного сезона.