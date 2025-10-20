"Это не реалистично": в Раде объяснили, почему защитить энергетику укрытиями невозможно (видео)

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус признал, что ВС РФ удается бить по заводам из украинского ВПК и по энергетической системе. Однако, по его словам, построить укрытие вокруг этих объектов не получится, поэтому Украина выбрала другой путь.

"Нужно понимать, что полностью энергетику, энергетическую систему полностью защитить просто какими-то укрытиями — это невозможно. К сожалению, это не реалистично", — заявил народный депутат в комментарии, опубликованном "Новости.LIVE" 20 октября.

Он уточнил, что баллистические ракеты, в частности, способны пробивать укрытия.

"Крылатая ракета, возможно, не пробьет. А если их будет несколько, то может и также пробить. От "Шахедов" второй уровень действительно защищает, и защищает эффективно", — отметил Герус.

По его словам, в случае с подстанциями такая защита еще возможна, однако электростанции — это гектары земли, которую невозможно таким образом прикрыть от ударов. Такая же ситуация касается военных производств, по которым есть попадания.

"Предприятия военно-промышленного комплекса также от этого страдают. Просто это меньше ощущается как бы всеми гражданами, и об этом меньше идет речь", — пояснил глава энергетического комитета.

Он отметил, что Украине нужно отталкиваться от реальных возможностей.

"Надо быть объективными и понимать: что-то защитить можно, что-то защитить нельзя", — уточнил Герус.

Он добавил, что распределенная генерация и децентрализованная энергосистема — это выбранный Украиной путь, с которого не нужно сворачивать. Это позволит усилить саму систему, сделать ее более гибкой и стабильной.

Напомним, в "Харьковоблэнерго" обратились к жителям Харькова и области с просьбой ограничить использование света до 15:00. В компании отметили, что неоднократно вместе переживали темные времена, и поблагодарили за понимание даже в условиях вынужденных отключений.

17 октября в СМИ со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника НАТО сообщили, что российские атаки по энергетике будут продолжаться весь отопительный сезон. РФ хочет дестабилизировать работу национальной инфраструктуры, и ее кампания уже приобрела большие масштабы.