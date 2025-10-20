"Це не реалістично": у Раді пояснили, чому захистити енергетику укриттями неможливо (відео)

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус визнав, що ЗС РФ вдається бити по заводам з українського ВПК та по енергетичній системі. Однак, з його слів, збудувати укриття навколо цих об'єктів не вийде, тож Україна обрала інший шлях.

"Потрібно розуміти, що повністю енергетику, енергетичну систему повністю захистити просто якимись укриттями — це неможливо. На жаль, це не реалістично", — заявив народний депутат у коментарі, опублікованому "Новини.LIVE" 20 жовтня.

Він уточнив, що балістичні ракети, зокрема, здатні пробивати укриття.

"Крилата ракета, можливо, не проб’є. А якщо їх буде декілька, то може й також пробити. Від "Шахедів" другий рівень дійсно захищає, і захищає ефективно", — зазначив Герус.

З його слів, у випадку з підстанціями такий захист ще можливий, однак електростанції — це гектари землі, яку неможливо таким чином прикрити від ударів. Така ж ситуація стосується військових виробництв, по яких є влучання.

"Підприємства військово-промислового комплексу також від цього страждають. Просто це менше відчувається якби всіма громадянами, і про це менше йде мова", — пояснив очільник енергетичного комітету.

Він наголосив, що Україні потрібно відштовхуватись від реальних можливостей.

"Треба бути об’єктивними і розуміти: щось захистити можна, щось захистити не можна", — уточнив Герус.

Він додав, що розподілена генерація і децентралізована енергосистема — це обраний Україною шлях, з якого не потрібно звертати. Це дозволить посилити саму систему, зробити її гнучкішою та стабільнішою.

Нагадаємо, у "Харківобленерго" звернулись до жителів Харкова й області з проханням обмежити використання світла до 15:00. У компанії наголосили, що неодноразово разом переживали найтемніші часи, і подякували за розуміння навіть в умовах вимушених відключень.

17 жовтня у ЗМІ з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника НАТО повідомили, що російські атаки по енергетиці триватимуть увесь опалювальний сезон. РФ хоче дестабілізувати роботу національної інфраструктури, і її кампанія вже набула великих масштабів.